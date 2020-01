1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 14 Enero 2020

Otra de las secuelas de la ola migratoria, tras la crisis en Venezuela, es la falta de acceso a la educación de muchos menores. Se estima que, en Ecuador hay cerca de 350.000 venezolanos, de los cuales 88.320 son niños y adolescentes en edad escolar (4 a 17 años). Sin embargo, según datos publicados por Unicef, 54.000 no estudian. Es decir que seis de cada 10, no van a la escuela.

Unicef resalta que de los 34.000 menores que asisten: el 80% pertenece a la educación básica, el resto está en inicial o en bachillerato.

‘Primero necesitas un trabajo’

Ángel Rodríguez, de 18 años, llegó al país hace 11 meses. Todos los días se para en la puerta de un local de comidas, a un lado de la iglesia de San Francisco (centro de Quito). “Venga, pruebe los almuerzos”, grita.

Con timidez, Ángel reconoce que al dejar Venezuela, lo primero en lo que deben concentrarse es en ganar dinero. “Primero necesitas un trabajo y luego ves si puedes estudiar”.

Dice que tiene muchos amigos que viven la misma realidad. “La mayoría pasa al sur, por Chillogallo. Cuando vienes con papeles es más fácil, sino tienes papeles se complica más ir al colegio”.

Según Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil ‘Venezuela en Ecuador’, Pichincha es la provincia con mayor concentración de esta población (aproximadamente 26.000 venezolanos). Le siguen Guayas y Azuay.

¿Dónde están?

Regalado señala que no hay un mapeo de quienes están en esta situación. Aspira que el proceso de regularización, que termina el 31 de marzo, arroje datos con los que se puedan encaminar acciones para incluir a los menores al sistema educativo. Sin embargo, resalta que la situación se puede ‘palpar’ con facilidad. “La mayoría acompaña a sus padres a vender en las calles”.

Julieta Arauz, activista y defensora de Derechos Humanos, dice que el Ministerio de Educación ha trabajado de forma consciente ante esta situación. “El problema es que muchos no tienen recursos o llegan al país a mitad de año escolar”.

Es el caso de David Alexander Martínez, que está a punto de cumplir 5 años, pero posiblemente no vaya a primer grado.

“No hay plata para comprarle el uniforme, la ropa ni nada de eso”, menciona el tío de David, José Martínez.

Otro testimonio lo da Luis Alberto Queral. A sus 13 años debería estar en el colegio, no obstante, acompaña a sus padres por las calles del centro. “Primero fuimos a Colombia, pero no nos fue bien, ahora estamos aquí pero aún no puedo ir a estudiar, porque solo vinimos con una mochila”. (La Hora)