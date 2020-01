1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Enero 2020

La Fiscalía del Guayas logró sentencia condenatoria en contra de tres ciudadanos -autor y coautores- del asesinato de Olga C. F. y de su hija, Estefanía E. C., suscitado al interior de su vivienda, en una urbanización en la vía a Samborondón, la madrugada del 26 de septiembre de 2019.

Así lo dieron a conocer los jueces del Tribunal Penal de este cantón, Gabriel Noboa, Felipe Sarmiento y Mónica Abad, quienes acogieron las pruebas testimoniales y documentales presentadas por Fiscalía y emitieron sentencia condenatoria de treinta y cuatro años y ocho meses en contra de Wilmer Stalin M. P., como autor, y de Jordan Ariel B. C. y Javier Joel C. L., en el grado de coautores.

Además, los jueces impusieron a cada sentenciado una multa de mil salarios básicos unificados (394.000 dólares) y una reparación integral por 100.000 dólares a los familiares de la víctima.

En la audiencia, el fiscal del caso, Jorge Sánchez Pico, presentó más de catorce testigos y veinticinco pruebas documentales para sustentar su acusación penal, entre estas, la explotación de los teléfonos celulares de los procesados, la triangulación de llamadas, las pericias de audio y video a las cámaras de seguridad de una vivienda cercana al sitio donde ocurrió el crimen, el informe de inspección ocular técnica, el levantamiento de los cadáveres y los protocolos de autopsia de las víctimas.

Antecedente del hecho

Las ciudadanas Olga C. F., de 68 años, y su hija Estefanía E. C., de 26, fueron encontradas sin vida, maniatadas y amordazadas, y con síntomas de asfixia por estrangulamiento, en su domicilio.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los autores intelectuales serían Olga Vanessa E. C. –hija y hermana de las víctimas– y su pareja sentimental (Willan Wladimir R. C.), quien al momento se encuentra prófugo. Los autores materiales fueron quienes ejecutaron el hecho: Wilmer Stalin M. P., Jordan Ariel B. C. y Javier Joel C. L.

Dato jurídico

Fiscalía procesó penalmente a estos ciudadanos, según lo dispuesto en el artículo 140, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), más las circunstancias agravantes determinadas en el artículo 42, numeral 3, y en el artículo 47, numerales 5 y 14, del mismo cuerpo legal.