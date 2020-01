1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Enero 2020

Aunque Sofía Vizuete dice que ser madre es el hecho más importante de su vida, siente tristeza al recordar que el nacimiento de su pequeña Melanie no fue lo que ella esperaba.

Vizuete supo que estaba embarazada a los 16 años y recuerda que tanto las enfermeras como los médicos (de un hospital público) la miraban mal. “Entre ellos murmuraban que ya llegó otra guagua con guagua. Yo sentía vergüenza. Me decían que no me queje, que no sea exagerada”.

Este caso, explica Aixa Gil, del colectivo ‘Va a vencer’, es parte de una práctica que ha sido naturalizada y recién en 2014 fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una violación a los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, “no hay una norma ni penalidades para quienes vulneran a los cuerpos gestantes, antes, durante y después del parto”.

A mediados 2019, un informe realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) detalló que existen estereotipos nocivos que justifican la violencia obstétrica, con la creencia de que el parto es un acontecimiento que exige el sufrimiento de la mujer. “A las mujeres se les dice que estén felices por tener un niño sano, sin valorar en ningún momento su salud física ni su equilibrio emocional”.

Panorama nacional

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 41,5% de mujeres han sufrido este tipo de violencia en el país.

A finales de 2019 se registró el primer fallo de la Corte Constitucional (CC) a favor de una mujer que denunció este hecho en 2011. Por lo que dispuso la elaboración de una guía integral de atención a embarazadas y de prevención de la violencia obstétrica, que deberá estar lista en diciembre de este año.

Las entidades que trabajarán en la guía son el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), junto con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

En el mismo lapso, las entidades deberán presentar un plan de revisión técnica, a escala nacional, para regular que las casas de salud (públicas y privados) cuenten con las condiciones necesarias para la atención de mujeres embarazadas, así como el equipo técnico y humano, para solventar emergencias obstétricas. (La Hora)