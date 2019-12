1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Diciembre 2019

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se refiere a los logros y metas alcanzadas. En entrevista con Diario El Universo explica algunos detalles de la nueva “directiva contra la insurgencia”, el “cambio total” que implica en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la búsqueda de insurgentes.

¿Cómo evalúa la gestión de Defensa, en este año?

Nos satisface la elaboración del nuevo Libro Blanco. A partir de este, se hizo un sistema de planificación... documentos que orientan al Comando Conjunto de las FF. AA. y al Gabinete del Sector Seguridad, que dirijo... se presentaron leyes a la Asamblea... para reinstitucionalizar a las FF. AA. y al sistema de seguridad. Tenemos el 96 % del presupuesto de inversión ejecutado, logramos equipar a las FFAA.... Hemos apoyado a la Policía... La misión fundamental es el control efectivo del territorio, la frontera norte está tranquila.

¿En qué cambiarían las FF. AA. con la aprobación de las leyes enviadas?

En defensa, estructuraríamos mejor los componentes y el sistema de las FFAA.

¿También que se les permita actuar?

Exactamente...

En el proyecto de Código de Seguridad, ¿cuál es el cambio para poder actuar?

Las FF. AA., en crisis o estados de excepción, deben asumir el mando y las otras instituciones deben subordinarse...

¿Y ahora qué pasa?

Al revés, dice la ley: en estados de excepción, las FF. AA. apoyarán a la Policía.

En octubre, ¿con la nueva ley, otro habría sido el cantar para ustedes?

No necesariamente... no nos basamos en la ley para actuar, no quiere decir que hayamos sido ilegales, hicimos un adecuado manejo del conflicto, a pesar de que no había el suficiente respaldo legal, no es ilegal, pero coordinamos bien Policía y FF. AA.

¿Qué opina de los pedidos de renuncia en su contra?

La situación que se vivió no es simplemente de reclamo, manifestación, resistencia... es insurgencia... uso de la violencia criminal para derrocar al Gobierno... por esta razón, el Ministerio emitió una nueva directiva contra la insurgencia.

¿Para aplicar la nueva directiva se requerían los dos cambios de la cúpula?

Lo uno no está ligado a lo otro para que sea necesario, pero hay un cambio total en las FF. AA., de doctrina, preparación, equipamiento, mandos y reorganización. Es facultad del presidente cambiar los mandos para la contrainsurgencia planteada.

¿Qué opina del pedido de que salga del Ministerio?

El presidente tiene todas las facultades para decidir de sus ministros. Los hechos concretos son que demostramos respaldo al orden constitucional... independientemente de que salga o que me quede, es indiferente.

Dijo que investigan a los insurgentes. ¿FFAA está participando en esta investigación?

Inteligencia de varios niveles. La Inteligencia es de carácter estratégico, para eso está el CIES y el Comando Conjunto tiene la inteligencia operacional... se ha determinado que hay que identificarlos, neutralizarlos y presentarlos a la justicia. (El Universo)