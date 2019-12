Este viernes se conoció que un equipo liderado por el paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía encontró los restos de un titanosaurio que vivió hace 85 millones de años en lo que ahora es Ecuador.

Es el primero que se descubre en este país.

Así lo reporta un periodista experto en ciencia, el argentino Federico Kukso, quien hace eco del descubrimiento hecho en la provincia de Loja, cerca de la parroquia Yamana.

Este nuevo dinosaurio 'latinoamericano' es llamado Yamanasaurus lojaensis y pertenece al grupo de los saltasaurinos, que eran de tamaño pequeño y medían hasta 6 metros de largo, con físico robusto y poseían una coraza.

De acuerdo con el estudio, "la morfología, el tamaño y la edad sugieren que Yamanasaurus está estrechamente relacionado con Neuquensaurus, siendo la saltasaurina más septentrional conocida con diferencia".

El animal vivió en el cretácico superior, una época ocurrida entre 100,5 y 66,0 millones años atrás.

Entre los restos encontrados estaban un sacro parcial, una vértebra parcial caudal media y varios huesos asociados de las extremidades. (El Universo)

