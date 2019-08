1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 31 Agosto 2019

Luego de ganar las elecciones y llegar a la Prefectura del Azuay tras dos intentos, Yaku Pérez Guartambel le dio un sello propio a la institución.

Dos gotas de agua junto a coloridas flores y un colibrí forman su imagen corporativa y que, acompañado de la frase “Azuay ecológica”, expresan su ideología y línea de trabajo.

El término que más menciona en su gestión es “minga” y una de sus prioridades como autoridad, según dijo, será ejecutar la consulta popular en contra de la minería metálica junto a fuentes de agua.

Desde un inicio Yaku Pérez Guartambel se planteó realizar una consulta popular antiminera y por eso el 22 de julio pasado convocó a una sesión de la Cámara Provincial, en la que no obtuvo el apoyo de los consejeros provinciales, por lo que irá por un camino más largo: recogiendo firmas de apoyo ciudadano. En este tema, según dijo, pondrá todas sus energías.

Aunque lo respeta como autoridad y hasta gestionó un local para una visita que hizo la semana pasada a su cantón, Baldor Bermeo, alcalde de Ponce Enríquez, asegura que su actitud en los primeros cien días ha generado cierto malestar en parte de la población porque aunque están de acuerdo en defender el agua, la forma como él lo intenta no es la adecuada.

Si bien el fin es noble, dice, no se dan alternativas de trabajo a más del 90% de sus conciudadanos, que se quedarían sin una fuente de empleo. Por eso respondió a su consulta popular con otra, pero a favor de esta actividad. Ambos entregaron una pregunta a la Corte Constitucional.

Si algo destaca de su gestión es la autorización que les otorgó para que intervengan por su propia cuenta en el mejoramiento de caminos vecinales rurales. Esa fue una necesidad que les plantearon y que fue otorgada sin mayor problema.

René Lucero es un dirigente parroquial desde hace varias décadas y en las elecciones pasadas se postuló para ser viceprefecto.

Pérez alcanzó el 29,06% de los votos y Lucero 19,41%. Hoy es el coordinador administrativo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador en Azuay y considera que la actitud con la que Pérez inició su rol demuestra falta de planificación y visión.

Dice que no se han visto acercamientos con instituciones del Gobierno central como una forma de ayudar a resolver los problemas de raíz.

Uno de los elementos que sintonizó a Pérez con los votantes fue la defensa del agua, sin embargo, Lucero considera que se deben diferenciar los papeles entre activista y autoridad para trabajar a largo plazo.

Una de sus ofertas en campaña fue la eliminación de la Tasa Solidaria (impuesto a los dueños de vehículos cuyos recursos se destinan a mejoramiento vial rural), que debe ser aprobada o rechazada en la Cámara Provincial. Yaku Pérez comenta que el tema se tratará el próximo mes y ya cuenta con una evaluación técnico-financiera para sustituir esos ingresos con presupuesto interno. Esto, concluye Lucero, es un tema que no es tan fácil de sustituir.

Entrevista

Yaku Pérez prefecto de azuay: ‘Encontramos la Prefectura con deudas, superinflada’

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades en estos 100 días?

Una fortaleza superimportante es el ejercicio de una de las aristas de la democracia, que es la participación, a través de la minga institucional y la Prefectura ha llegado a los lugares más recónditos de la provincia. Luego de la minga nos hemos reunido y empezado a planificar nuevas actividades referentes al agua, al ambiente, a la infraestructura, a la organización y esto nos ayuda a fortalecer la gobernabilidad institucional, de la naturaleza y la obra pública.

¿Alguna debilidad?

Tenemos muchas. No tenemos suficientes recursos económicos. Encontramos la Prefectura con deudas, empresas quebradas, con una burocracia superinflada y personas que no tenían nada que hacer. Boicot de algunos empleados que nos colocaron agua en el diésel de una maquinaria...

En campaña ofreció eliminar la tasa solidaria (impuesto que pagan los dueños de vehículos). ¿Cuándo se ejecutará?

Estamos en intensas conversaciones con presidentes de las juntas parroquiales, alcaldes cantonales y otras organizaciones, porque unos quieren que se mantenga y otros que se elimine. Hemos hecho ya una evaluación técnica financiera y es factible su eliminación.

¿Cómo se mantienen las relaciones con el alcalde de Cuenca y el presidente de la República?

Con el alcalde están bien, no tenemos inconveniente. Yo no soy resentido, él no me apoyó en la consulta y tendrá sus razones justificadas o no, pero él es responsable de sus actos. Con el Gobierno, de igual manera soy respetuoso de sus críticas. Donde vamos a tener severas contradicciones es en el tema extractivo, ahí vi una actitud inicial ponderada de Lenín Moreno, pero últimamente hemos visto que en política extractivista él está igual o ha apretado el acelerador frente a lo que era la política de Rafael Correa, no hay diferencia alguna. Vamos a ser radicales en la defensa del agua.

¿Qué temas ha podido desarrollar en la Prefectura que eran imposibles cuando era dirigente social?

No hubiésemos logrado un informe técnico que posibilite desalojar actividades mineras lícitas e ilícitas en el cantón Ponce Enríquez y vamos a hacer lo mismo en otras zonas. Estamos destinando fondos para realizar estudios para que algunas áreas con ecosistemas frágiles puedan ser declaradas protegidas. Sin recursos no hubiera sido posible dar un impulso a la agroecología. (El Universo)