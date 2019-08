Especialista en Psiquiatría y Adiccionología, Julieta Sagnay

La doctora especialista en Psiquiatría, Salud Mental y Adiccionología, Julieta Sagnay, es una de las oponentes de la propuesta al nuevo Código de Salud, sobre el uso medicinal de la marihuana, ya que considera que no se le puede otorgar propiedades curativas exageradas a una planta que aún está identificada como droga.

Sostuvo que no se pueden negar las propiedades curativas de la planta, pero recalcó que muchos de sus componentes no han sido analizados y no se conocen sus consecuencias.

“La marihuana tiene más de 480 componentes, de los cuales se han estudiado muy pocos”, acotó.

Sólo el 3% de la marihuana es curativa

Sagnay señala que la marihuana es una droga que no es ni dura ni blanda. "Para el cerebro de una persona, una droga se manifiesta diferente forma. Para muchos las pastillas son adictivas, al igual que el alcohol".

La doctora destaca que las dos droga legales en el país (Alcohol y tabaco) no han dejado de causar muertes, enfermedades y accidentes.

A su juicio, Ecuador no ha dado la lucha que debería con las drogas que se tienen presente.

Por lo tanto, considera que el país no tiene la capacidad para sembrar la planta de marihuana y controlar su distribución.

La especialista destaca que solo el 3% de la marihuana es curativa, por lo cual pregunta ¿Qué haría el Ecuador con el resto?, si a su juicio, aún "no controlan ni el paracetamol caducado o los políticos corruptos".

¿Qué es el Cáñamo?

Cáñamo es el nombre que reciben las variedades de la planta Cannabis y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, que tiene, entre otros, usos textiles.

El Cáñamo es el único componente de la Marihuana que no contiene adictivos, sin embargo en varios países se ha puesto en la lista negra, por comprobarse que tiene contenido THD (lo que te hace sentir drogado).

El poder de las plantas

Por su parte, el naturópata, Julio Vicencio, menciona que luego de ver los poderes terapéuticos de las plantas, ve positiva las propiedades curativas de la Marihuana.

"Más del 100% de mis pacientes vienen con medicaciones excesivas que no le curan", dijo al tiempo que destacó que la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, es por productos médicos mal recetados.

Sin embargo, considera que para el uso de la marihuana medicinal debe dar educación.