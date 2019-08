1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Domingo, 04 Agosto 2019

En un cerramiento con techado, mobiliario vetusto y polvoso, y unas pocas sillas de plástico usadas y que le fueron donadas, la tarde del lunes sesionaron la directiva y un grupo de docentes de la Unión Nacional de Educadores del Guayas.

El canchón está contiguo al edificio sede, en las calles Carchi y San Martín, local que el 29 de agosto de 2016 fue allanado tras declarar el Ministerio del Educación la disolución de esta agrupación. Desde entonces, las oficinas de la UNE permanecieron con cerrojos y custodia policial, hasta que el pasado 1 de junio estos bienes fueron devueltos al gremio.

Hilario Beltrán, quien preside la UNE en Guayas, reclama que las instalaciones no están funcionales, no tienen servicios básicos ni computadoras. “Supuestamente estaba custodiado por la policía (...), pero se han sustraído bastantes cosas, no recuperamos nada...”, dice el dirigente que tenía previsto hacer ayer un bingo entre los maestros para recaudar fondos.

Glenda Soriano, quien dirigía la UNE desde esa sede cuando fue allanada, dice que lo más lamentable es que el día que “asaltaron” el local perdieron la documentación histórica del gremio, así como informes de las reclamaciones y actas.

La sede nacional en Quito también fue allanada en el 2016 y devuelta el 10 de mayo pasado. Rosana Palacios. quien dirigía el gremio nacional cuando fue disuelto, dice que iniciarán juicios de venta fraudulenta a quien presidía la comisión liquidadora de la UNE, por cuanto se vendieron las sedes de Loja, Mocha (Tungurahua), Shushufindi (Sucumbíos) y Gualaceo (Azuay).

Palacios, actual coordinadora de la Asociación de Trabajadores UNE, dice que esta comisión liquidadora debía hacer un informe de los bienes, entregarlo al Ministerio y comunicarlo al gremio, pero no venderlos. “Son 230 bienes que no sabemos cuál es la situación de cada uno, ni qué pasó con el dinero de las cuentas de la UNE”, denuncia la dirigente. (El Universo)