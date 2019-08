1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Sábado, 03 Agosto 2019

“No es fácil reconocer públicamente que hemos sido afectados por una agresión tan lacerante como la sexual, no obstante levantamos nuestra voz por los que no tienen fuerza para hacerlo y porque lo que nos pasó no nos define como personas”.

La joven activista Evelyn Yucailla es la autora de esta frase. Con estas cortas pero efusivas palabras se dio inicio al Primer Encuentro de Personas Víctimas de Abuso Sexual, realizado este viernes 2 de agosto de 2019 en la Universidad Técnica de Ambato.

Este evento sin precedentes en el país fue organizado por el Concejo Cantonal para la Protección de Derechos de la capital tungurahuense (CCPDA), con el fin de proponer proyectos enfocados en la restitución de derechos.

“Por primera vez se dieron cita los afectados por casos emblemáticos de abuso sexual en el ámbito educativo, religioso, militar y familiar. Ellos conformaron mesas técnicas para exponer sus principales necesidades y experiencias con la justicia ecuatoriana”, dijo Kléver Peñaherrera, coordinador del CCPDA.

Además de esta dependencia, el encuentro fue apoyado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Concejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la Prefectura de Tungurahua, la Coalición en contra del abuso sexual en la niñez, y el colectivo Valiente.

En la reunión además estuvo presente Juan José Bayas, defensor de los derechos de la niñez e integrante de la Coalición contra el Abuso Sexual en la Niñez. Él, junto a Évelyn y otras víctimas de abuso sexual del país, colaboró con la estructuración de un manifiesto que será presentado en la Asamblea Nacional.

“El documento recoge sugerencias, ponencias y experiencias enfocadas en la elaboración de la Ley para Restitución de Derechos de Personas Víctimas de Abuso Sexual. Será presentada al pleno en los próximos días”, dijo Bayas.

En el encuentro además se presentó la campaña “Ambato rompe el silencio”, que contempla iniciativas de prevención y concienciación sobre el tema de abuso sexual.

Estadísticas

Según Grace Vásquez, directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, entre 2014 y 2018 el sistema educativo presentó 3.600 denuncias sobre abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En 2016, de 33 casos de delitos sexuales, solo 17 llegaron a audiencias de juzgamiento en cortes del país. (El Telégrafo)