Detalles Publicado el Jueves, 01 Agosto 2019

La Asamblea Nacional inició este jueves 1 de agosto del 2019 el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal (COIP), que incluye iniciativas en materias de lucha contra la corrupción; delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes; seguridad ciudadana, reformas penales en materia de tránsito, entre otros.

Franklin Samaniego, miembro de la Comisión de Justicia, destacó la incorporación del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.

La normativa tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.

Establece que cuando una denuncia contribuya a la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas, el denunciante podrá acceder a una compensación económica proporcional a los recursos que el Estado logre recuperar.

Otro tema importante que contempla la norma es la integridad sexual sobre niños y adolescentes. Como antecedente, Samaniego indicó que el informe Aampetra alerta sobre más de 7.000 casos de agresiones sexuales en escuelas.

Ante ello se han planteado dos alternativas: que las personas privadas de libertad busquen un tratamiento médico y psicológico para buscar un rehabilitación; y el juzgamiento en ausencia en casos de delitos sexuales.

En el segundo punto, lo que se ha planteado es que en caso de que se violente a un niño y no se presente el procesado para el juicio, la causa continuará y, de llegar a una sentencia, el violador será detenido.

Pero uno de los puntos de mayor polémica es el referente al aborto no punible en caso de violación, incesto o inseminación no consentida.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, explicó que esta figura del aborto no punible está ya vigente y lo que se hace con la reforma es crear excepcionalidades para no criminalizar la interrupción del embarazo.

Lo que plantea, reiteró, es añadir dos excepciones modificando el literal 2 del artículo 150. "Se incluye que no se penalizará la interrupción del embarazo cuando el mismo sea una consecuencia de violación, incesto o inseminación no consentida; o cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, en todo caso de carácter letal".

También se incluye un inciso que para realizar este procedimiento no se supere las 14 semanas de gestación; y que no se requerirá de una preexistencia de una sentencia sino que bastará con la afirmación de la víctima.

Peña fue enfática. "Esta reforma no despenaliza el aborto, sigue siendo criminalizado en el Ecuador", apuntó. Explicó que "sí permite que la víctima, la niña, la adolescente, la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación".

Destacó que estas reformas permiten, además, debatir el tema con visión de salud pública. "Con o sin reforma, las mujeres están acudiendo a interrumpir su embarazo a centros clandestinos", señaló.

Y planteó: ¿Queremos realmente que una mujer, luego de haber sido violada vaya presa por no tener la valentía de asumir un embarazo no deseado, un embarazo de su violador?

También señaló que las reformas definen un procedimiento expedito para sancionar delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.