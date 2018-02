1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Febrero 2018

Tanto la extracción de petróleo como la minería son actividades que promueven la corrupción y violencia, sin tomar en cuenta el daño ambiental que ocasionan al país, denunció este miércoles Esperanza Martínez de Acción Ecológica.

Por tal motivo, antes de que se diera la consulta popular promovió la ampliación de los anexos de la pregunta sobre el Yasuní y la minería metálica, de manera que se explicara claramente dónde se llevaría a cabo la reducción petrolera y cuáles serían las áreas consideradas como protegidas.

No obstante, tras la aprobación de las preguntas apuesta porque se ponga en práctica una política de no extracción de minerales, "no más pozos ni carreteras", a fin de frenar los grandes males que esto ha ocasionado al Ecuador. (PMB)