Detalles Publicado el Martes, 01 Junio 2021

Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en el Ecuador, mencionó que la crisis sanitaria ha tenido efectos devastadores en todo el mundo y Ecuador no ha sido la excepción. el funcionario internacional llamó la atención del Gobierno para atacar la desnutrición crónica infantil a través de un enfoque integral, que aborde de manera determinantes los factores que la provocan. Explicó que no se trata solo de la falta de ingesta de alimentos, agua segura, saneamiento, etc. (jtr)

Fuente: Telediario

