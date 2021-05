1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 31 Mayo 2021

Tany Pazmiño, de la Cámara de Comercio de Quito, al referirse al plan de vacunación 9/100, dijo que si no hay inmunización no habrá reactivación en general. Dijo que el sector está brindando su apoyo con la participación de un gran empresario farmacéutico en el proceso de coordinación de la vacunación masiva. Recordó que la inoculación de la ciudadanía se la hará basado en el padrón electoral. Refirió que el hecho de que el sector privado no pueda acceder a la compra directa de las vacunas es una limitante para ampliar el radio de cobertura. (jtr)

Fuente: Telediario

Argentina no será sede de la Copa América