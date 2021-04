1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Abril 2021

El presidente de la Federación de Transporte Pesado, Luis Felipe Vizcaíno, habló del malestar que existe en el gremio por el incremento de un 44% del precio del diésel que ha afectado los costos de operación. Ha pasado, en los últimos meses, de 1 dólar a $1,44, de igual forma ha subido la gasolina extra y la súper. "Estas situaciones afectan principalmente al sector del transporte".

Adicionalmente, informó que han aumentando los repuestos para el transporte debido a que los fletes de China a Ecuador se han "cuadriplicado" y no se han podido ajustar, por ello han hecho una exhortación al Gobierno Nacional para que en el caso de los combustibles se congelen los precios porque el sector se encuentra prácticamente "quebrado", no aguanta un incremento más y podrían llegar al punto de no tener ni cómo movilizar las unidades. (PMB)

Video de Telerama