1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 23 Abril 2021

Para el matemático, Juan José Illingworth, la situación es alarmante en Guayaquil por el COVID-19 pero no se puede comparar con la registrada al inicio de la pandemia. En la ciudad se están enterrando entre 80 y 95 personas diarias, mientras que el año pasado la data era de hasta 600 muertos por día.

Reconoce que desde octubre han incrementado los contagios, al punto que se llegó a hablar de una segunda ola. A su juicio, las autoridades nacionales no tiene un panel de control adecuado de la situación del país.

Científicamente, agregó, no se pudo comprobar si el confinamiento dio resultados porque no hubo un punto de comparación si no se ejecutaba, pero aún así el experto cree que las medidas si tuvieron un impacto positivo porque en Guayaquil se contuvo la enfermedad.

En otro orden de ideas, manifestó que "la víctima más grande de la pandemia ha sido la provincia de Santa Elena", le siguen Los Ríos y Guayas. (PMB)

Video de Ecuavisa