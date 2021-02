1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 25 Febrero 2021

Francisco Huerta, exministro, recordó que mediante un informe, hace 10 años, advirtió sobre el narcotráfico en el país, el presidente dijo que mi informe era decepcionante, no hubo respuestas ni financiamiento para hacer la impresión del informe. Cuando el mandatario me dijo que el informe es decepcionante, yo le dije su gobierno también. Refirió que no nos podemos comer el cuento de sacar la Base de Manta por respeto a la soberanía, mientras nuestro país está con bases de narcotraficantes de todo el mundo. Ahora tenemos carteles de todas partes, financian campañas, pistas por todas partes del país. El combate al narcotráfico debe combatirse transnacionalmente, ahí no hay otra alternativa. (jtr)

Fuente: Max Tv

· Candidatos deben captar el voto de los millennials