Detalles Publicado el Jueves, 31 Diciembre 2020

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, lamentó el deficiente control de la pandemia por los dos sitios fundamentales por los que pudo entrar al país este virus: los aeropuertos de Quito y Guayaquil. ¿Qué debemos hacer? Arbitrar todas las medidas del caso, a pesar de que el ministro de Salud diga que es exagerado cerrar los aeropuertos para aquellos viajeros que vengan del Reino Unido o Sudáfrica, etc.

La idea es levantar un cerco epidemiológico para evitar la entrada de un virus tan agresivo como el que estamos viviendo.

Según Carrasco, para bloquear el paso de esta cepa tan agresiva hay que cerrar los aeropuertos para los viajeros que vengan de esos destinos, hacer cuarentenas, lamentablemente se tendrá que prolongar las restricciones, pero lo que si no podemos aceptar es que se comience a relajar el uso de las mascarillas. Además, no dejar a un lado el lavado constante de las manos, no salga de casa de no ser necesario, no participe de las aglomeraciones, conservar el distanciamiento de dos metros, entre otras medidas de bioseguridad. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa

