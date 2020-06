1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 15 Junio 2020

Anyelo Acosta, director general de Aviación Civil, a propósito de la avioneta que salió de uno de los hangares del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y se estrelló luego en suelo peruano, dijo que el aeropuerto de Guayaquil está concesionado y como tal los accesos y la seguridad está a cargo de la concesionaria, en este caso Tagsa.

El funcionario dijo que la Aviación Civil no tiene el control de esos accesos. Nosotros lo que hacemos es receptar un plan de vuelo que lo firma el piloto Franklin Lara, el otro piloto Alfredo Espinosa está considerado como pasajero. Nosotros no podemos decir si voló o no esa persona. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv