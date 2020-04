Xavier Martínez, gobernador del Azuay

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 16 Abril 2020

El gobernador del Azuay, Xavier Martínez, manifestó que entre viernes y sábado se realizará la evaluación de la semaforización a nivel nacional por el número de contagios y comportamientode las personas ante las medidas dictadas a causa del coronavirus.

No obstante, cree que la provincia no saldrá en próximas semanas de rojo porque se ha registrado falta de "respeto y disciplina" por parte de la ciudadanía en Cuenca a las restricciones de movilidad, algo que no se ve en el resto de los cantones.

Dice, además, que hay 200 casos positivos en la provincia y se piensa que estos seguirán en aumento. (PMB)

Video de Telerama