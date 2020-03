1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 06 Marzo 2020

El exministro Luis Sarrazín se quejó de que no se autorice a los laboratorios privado la posibilidad de realizar exámenes para detectar el coronavirus. Esa facultad -al momento- la tiene solo los centro de salud del Estado.

A Sarrazín, que no hay medida que se ajuste a sus exigencias médicas, dijo que el país no está preparado para atender una "demanda intensa" de casos . "Si hay monopolio en las pruebas no habrá hospital que pueda atender esa 'avalancha' de pacientes que requieren saber si están contagiados o no".

Para el exministro se debe autorizar a los laboratorios privados para que puedan realizar la prueba del COVID-19. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa