Detalles Publicado el Lunes, 05 Agosto 2019

El asambleísta Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MD), dijo de entrada que "a la delincuencia se la debe combatir con mano dura, con un plan de trabajo, con recursos, y sobre todo una permanente rendición de cuentas".

Refirió que la ministra del Interior (de Gobierno) responsable, constitucional y legalmente de la seguridad ciudadana, pretende combatir con discursos, con fotos en redes sociales, o con planes pilotos que no sirven para nada. Ahora, si esto no va acompañado de reformas legales, leyes que no les den más derechos a los delincuentes que a los ciudadanos, lamentablemente, cualquier intento no tendrá el resultado esperado. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa