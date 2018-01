1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 14 Enero 2018

La Agencia Metropolitana de Tránsito-AMT, inicia la atención a los usuarios en sus seis centros de RTV y dos de matriculación, una pausa en el servicio que presta a la ciudanía hizo la institución, durante este periodo se dio mantenimiento a sus equipos y a las instalaciones.

Diego Naranjo, coordinador de Matriculación de la AMT, aclaró la duda que tienen los usuarios que no matricularon en el año 2017. Al referirse a este tema señaló que el propietario del vehículo tendrá que pagar USD 25 por calendarización, USD 25 por no matricular durante el 2017 y USD 50 por no pasar la revisión técnica vehicular durante este año. Adicional también tendrá que cancelar los valores de la matrícula y RTV 2018.

Naranjo, recordó el comunicado difundido el día miércoles 10 de enero, por la Agencia Nacional de Tránsito-ANT, en el que aclara que se encuentran trabajando en la validación de las tasas ANT y SPPAT. Por lo que el 15 de enero todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Mancomunidades podrán iniciar la matriculación 2018.

La cita previa es requisito indispensable para realizar el trámite, ingrese a la página www.amt.gob.ec, aquí podrá escoger día, hora y centro en que quiere ser atendido. Recuerde que antes de obtener su cita debe cancelar todos los valores pendientes de pago ya que la AMT no cuenta con puntos de recaudación.