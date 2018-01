1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Enero 2018

Al grito de “¡viva la libertad de expresión!” gremios de periodistas se concentraron hoy frente al monumento a Eugenio Espejo, ícono de quienes ejercen esta profesión, en el bulevar 24 de Mayo, en el centro de Quito.

Después de colocar en el sitio una ofrenda floral, a propósito de la conmemoración del Día del Periodista Ecuatoriano, hicieron un llamado al Gobierno para que se tomen definiciones en torno a la Ley de Comunicación.

Si bien la presidenta de la Unión Nacional de Periodista (UNP), Guadalupe Fierro, reconoció que el primer Mandatario, Lenín Moreno, tiene “una actitud diferente” frente a la prensa, a diferencia de quien le precedió en el cargo, dijo que esto no es suficiente.

“Mal haríamos, el periodismo ecuatoriano, en bajar las banderas de la lucha, cuando todavía tenemos una Ley de Comunicación que sigue siendo una ‘Espada de Damocles’ sobre esta profesión”, indicó en su discurso.

Sostuvo que la Superintendencia de Comunicación (Supercom), creada con esa norma, es “una institución incompatible con un régimen democrático y que refleja un espíritu inquisitorial que creíamos superado en la Edad Media, a través de la cual se controla el pensamiento”.

A su juicio, esta ley debe ser derogada para reemplazarla “por una normativa que tenga raíces democráticas, que respete los convenios internacionales y que respete a la Constitución y a la profesión del periodista”.

Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodista (FENAPE), se unió a ese pedido. “Nunca hemos dicho los periodistas que no queremos una ley, pero sí queremos que sea una ley que nos permita trabajar, que no sea punitiva, que no sea coercitiva”, acotó.

Carlos Hurtado, miembro de la Mesa de Convergencia del Ecuador, consideró que desde la sociedad civil se debe impulsar un proceso para que la derogatoria de este cuerpo legal sea una prioridad.

Fuente: La Hora