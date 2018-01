El Comercio de Quito

Viernes, 05 Enero 2018

Para el Municipio, seis factores incidieron en el alza del valor del impuesto predial del 2018 Según la Dirección Metropolitana de Catastro, la principal razón es el incremento de la valoración del predio, que se acerca al precio real en el que se comercia. De ahí que haya casos de subida del impuesto que rebasan el 300%.

Según Francisco Pachano, director Metropolitano de Catastro, el Cootad establece que se debe actualizar el avalúo predial al valor comercial y, hasta el año anterior, los avalúos catastrales estaban equiparados a un 50% de su precio comercial.

Con el nuevo cálcu­lo aprobado el 21 de diciembre del 2017, en la revalorización catastral, el 80% de predios se acerca al valor comercial. Pomasqui, Nayón, Cumbayá, Tumbaco, San Rafael, Calderón y Quitumbe, según Pachano, son sectores en los que se incrementaron los precios de los predios. “Son sectores en los que hay ‘boom’ constructivo, que hace que el precio en la zona se incremente”.

Rodrigo Barahona tiene que pagar USD 800 por el impuesto predial 2018. En el 2017 pagó USD 181, es decir, el aumento es de 342%. Barahona señaló que no realizó construcciones porque tiene un problema legal. “Tengo un solar en el que hace cinco años no puedo construir”, aseguró.

Según Pachano, hay una penalidad para los terrenos que permanecen sin construcción durante dos años. “Si el caso es de un predio sin construcción, el señor debe estar pagando esa penalidad”, indicó.

Delfina Heredia vive en la Loma de Puengasí. El 2017 pagó USD 23 y este año debe pagar USD 396 (1 622% más). Para ella, en su sector no se ha dado un crecimiento inmobiliario ni hay obras. “Las alcantarillas se tapan y todo se llena de lodo. La basura no la recogen. ¿De qué mejoras me hablan?”.

Pachano indicó que hay personas que hicieron una regularización del predio. “El tamaño del predio estaba mal definido y han pedido una actualización. Al hacer esto, se pudo dar un incremento”, dijo.

Para el propietario de una suite ubicada en la 12 de Octubre y Francisco Salazar, en un primer piso de un edificio de 10 años, dice que con la revalorización aprobada en diciembre del 2016, la propiedad ahora se avalúa en USD 175 000 y cree que nadie pagará más de USD 110 000 si llega a venderla.

Sobre esto, Pachano indicó que pueden existir casos en los que el costo de avalúo sea excesivo. Los propietarios deben cerciorarse de los costos en viviendas similares de su sector. Si considera que hay un error, debe llenar un formulario en la página web www.quito.gob.ec. Tiene hasta un año para solucionar el inconveniente.



