Martes, 02 Enero 2018

Cerca de 800 mil personas se dieron cita, la mañana y tarde de este domingo 31 de diciembre, a la avenida Amazonas para admirar el Festival de Años Viejos 2017, organizado por diario Metro Ecuador auspiciado por el Municipio de Quito y como patrocinadores CNT y Epmaps Agua de Quito.

A las 00:00 de este domingo, se inició un operativo implementado por el Municipio puesto que se preveía la presencia de miles de concurrentes. Poco a poco llegaron a la Av. Amazonas entre (Av. Patria- Colón), para mirar la exposición de monigotes que se abrió al público desde las 11:00 y culminó a las 18:00. Participaron 688 elementos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, 128 de la Policía Metropolitana; 220 del Cuerpo de Bomberos; 60 de COE – M; 80 AMC y EMASEO y 50 voluntarios de la Universidad Central.

El coordinador del Concurso de Años Viejos 2017, Marcelo Verdezoto, indicó que esta es la trigésima edición del concurso que es parte de una tradición esperada año tras año para disfrutar de doce alegorías que parodian la política, la cultura, los eventos importantes de 2017, el deporte y los temas que han formado parte de la vida de Quito y del Ecuador.

El Municipio a través de la Secretaria de Seguridad implementó un Puesto de Mando Unificado, en la Avenida Amazonas y Robles. Voluntarios de la Universidad Central - FUNDIPOV y paramédicos del CBQ, brindaron atención pre hospitalaria a personas que sufrieron deshidratación, cansancio físico, y niños extraviados que fueron entregados a sus familiares; no se presentaron mayores novedades en esta jornada.

El administrador de la Zona Especial Turística de la Mariscal, Alfredo León, indicó que este concurso recoge una tradición intangible de la cultura ecuatoriana como son los tradicionales años viejos que ejemplifican lo que sucede en nuestra ciudad. "Para el Municipio y la administración de la Mariscal es una gran responsabilidad recibir a más de 800.000 personas que se han dado cita este 31 de diciembre, por lo que se han tomado todas las seguridades para los concurrentes", dijo.

En el dispositivo de la avenida Amazonas 128 Agentes Civiles de Tránsito, ACT, trabajan desde las primeras horas de la mañana en el operativo que inició a las 04:00 del domingo 31 y culminará a las 00:00 de este día.

6 cámaras para monitoreo y vigilancia se ubicaron en: la Reina Victoria y Veintimilla, Amazonas y Veintimilla, Amazonas y Patria, Amazonas y Colón, Amazonas y Jorge Washington, Amazonas Joaquín Pinto. Personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana, Agencia Metropolitana de Control, realizaron controles en los locales de expendio de comidas.

Leonidas Cirino, llegó de Guayaquil, "He sentido mucho frío pero esta mañana ha hecho un lindo sol; este concurso me parece muy bonito, me siento muy a gusto en Quito porque es muy seguro y me atrevo a decir que está mejor que Guayaquil", indicó.

César Muñoz vive en el Recreo; "Los años viejos son una linda tradición de las familias quiteñas que ojalá que no se acabe nunca, espero que en 2018 todo cambie y nos vaya muy bien" recalcó.

Francisco Castañeda, es español, "Esta muestra es muy bonita y original, los muñecos son muy pintorescos y creo que todo está bien planificado. Lo que mas me ha gustado de Quito es el centro antiguo y veo que la obra de un Metro para la ciudad está muy avanzada, deseo que haya trabajo para todo mundo en 2018".

Ana Arauz, es una joven médica, que cree que es muy importante mantener las raíces ya que los años viejos son parte de nuestra identidad, "he visto que este año todo está mejor organizado, la calle está limpia gracias a los controles podemos caminar en familia con mucha seguridad; aspiro a que Quito en el 2018, siga siendo destino turístico internacional y felicito al Municipio por mantener viva esta tradición", dice.