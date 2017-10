1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 24 Octubre 2017

Durante los próximos cuatro años Quito será sede de al menos 21 eventos de talla internacional. Quito Turismo, es la empresa metropolitana que se ha encargado de desarrollar estrategias para promocionar a la ciudad como un destino para la realización de reuniones.

Precisamente durante el mes de septiembre Quito fue reconocido como Destino Líder de Reuniones y Conferencias de Sudamérica en los World Travel Awards.

Entre los eventos que se tienen previstos que se realicen durante el 2018, 2019, 2020 y 2021 se encuentran el XVIII Congreso Latinoamericano de Botánica, Encuentro de Geógrafos de América Latina, Routes Americas, Agriflor, Pan-American League of Rheumatology Associations, Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons, entre otros.

Para realizar estos eventos la capital cuenta con edificios patrimoniales equipados y además se prevé que para el segundo semestre del 2018 el Centro de Convenciones Bicentenario, que se construye en la antigua terminal aérea, esté listo para aumentar la competitividad de la ciudad.

Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, en el mundo se organizan más de 7.500 eventos entre ferias, exposiciones, conferencias y convenciones. Durante el 2016 Quito ocupó el décimo lugar en lo que respecta a número de eventos de los que ha sido sede.

Fuente: El Comercio