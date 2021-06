La Hora de Quito

Martes, 29 Junio 2021

Horas antes de esta entrevista la jueza María Belén Domínguez aceptó, de manera parcial, la acción de protección presentada por Jorge Yunda.

El Alcalde de Quito dice que la Jueza ha actuado en derecho. Además mantiene que su proceso de remoción fue parcializado y niega que Quito sea una ciudad paralizad. Asegura que el Metro estará funcional en diciembre de 2021 y destaca que la política lo ha golpeado anímicamente, tanto como los chats donde su hijo negocia desde el Municipio y con sus funcionarios. Sobre su futuro, prefiere no dar una respuesta concreta aunque deja breves adelantos. (AVV)

Se aceptó su acción de protección ¿Considera que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hará lo mismo?

Cientos de miles de quiteños confiaron en mi propuesta y salí electo, esos son los derechos que nosotros estamos defendiendo y también los míos. En ese contexto espero que guarden las formas, especialmente, el señor vicealcalde (Santiago Guarderas) que es el principal beneficiado de mi salida y el mismo es el presidente del tribunal que me juzga. Violando el derecho a la imparcialidad de los juzgadores.

Una situación de total conflicto de intereses. Eso ha revisado la jueza y lo ha aceptado, me parece que se ha obrado en derecho.

Pero el Cootad avala que así se conforme la comisión de mesa

Por encima del Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) está nuestra Constitución y por encima de nuestra Constitución están los tratados internacionales. No se puede violar un derechos por más que esté una ley municipal ahí.

Usted dice que ya se repartieron instituciones ¿Puede señalar los Concejales beneficiados?

Ya se han presentado algunos funcionarios como secretarios de Salud. También veo un grado de deslealtad en algunos funcionarios, pocos, pero que ya se han reunido con el Vicealcalde para rendirle honores, cuando fui yo quien les designé y confié en ellos. Yo soy leal y espero que a quienes yo he invitado sean leales.

¿Considera que fue un error entrar a la política?

No hay amigos, solo hay intereses y sí, cuando ves estos temas de deslealtad franca te golpea anímicamente. Tú no entras a la política para que seas tildado de ladrón, de corrupto sino entras para servir a la ciudad. Yo nunca en mi vida había conocido un juzgado. Pero también tiene sus satisfacciones el intervenir barrios, vías olvidadas 30 o 40 años.

Pero la ciudad sí se nota abandonada. Hay plazas y parques sin mantenimiento e inseguros.

Eso de que se dice que la ciudad está detenida es muy subjetivo. Yo le pregunto a cualquier exalcalde, incluyendo al señor (Roque) Sevilla que siempre veo que es un crítico, ¿cómo él administró Quito? y ¿cómo me tocó administrar a mi?. Llevo dos años de gestión y de esos, un año cuatro meses enfrentado esta tragedia sanitaria (pandemia) y sin plata.

El Metro es otro ejemplo de que sí hay procesos detenidos

Se quiere vender la idea de que se está oxidando. Ni un solo día se ha parado en mi administración. En mi periodo no se ha parado excepto los meses de cuarentena. Lleva un cronograma normal, en Perú un mismo Metro lleva el 25% de construcción, en el mismo lapso. Acá tenemos el 99,20%.

¿Entonces sí va estar operativo en febrero de 2022?

Para diciembre de este año va a estar funcionando para el público con ciertas paradas. No lo dice el Alcalde, lo dicen los técnicos, los ingenieros.

La exgerenta, Andrea Flores, dijo que en 2022...

Yo le digo que para diciembre ciertas paradas y luego paulatinamente se incrementarán.

Quito está lleno de baches

La ciudad cuando yo la asumí no era Dubái, ni ninguna ciudad de Suiza. Los baches no se hacen en dos años, se hacen en 30 años de olvido.

¿En qué momento cree que el Concejo le quitó respaldo?

Yo no sé en qué momento. En este despacho una señora concejala venía y me cogía las manos– y yo soy creyente – y me hacía orar para que podamos seguir trabajando adelante. Le dan un micrófono y despotrica que soy el peor Alcalde y vota a favor de mi remoción.

Pero los concejales que se abstuvieron también dijeron que la ciudad está abandonada.

Pero son políticos. Cada quien quiere su protagonismo y respeto esa forma de hacer política.

¿Se siguen firmando contratos?

El señor Vicealcalde hace un anuncio terrible, que dejen de firmar contratos que dejen de pagar. Vaya a mandar en su casa señor Vicealcalde.

¿Entonces cuántos contratos y de qué tipo se han firmado desde su audiencia de remoción?

El Alcalde no firma contratos. Eso lo hace un gerente, un secretario, con su equipo jurídico, con su financiero. Nosotros no hemos parado, se sigue despachando se tiene que ejecutar ese presupuesto.

Sobre su llamado a juicio ¿cree que saldrá airoso?

¿De qué se me acusa?. De enriquecerme, de beneficiarme o beneficiar a alguien no, nunca. Saldremos airosos de este tema.

Los chats de su hijo han debilitado su imagen

Es un tema doloroso. Es mi primer hijo, lo amo, lo defenderé. Espero que se aclare este tema que se está investigando. No se ha concretado nada al interior del Municipio porque se dijo que se ha vendido un terreno, no se ha realizado nada de eso.

¿Dónde está su hijo?

Mi hijo a veces entra y sale, no tiene ninguna prohibición y cuando sea requerido (por la justicia) tendrá que dar la cara y defenderse.

¿Si se da su remoción o concluye su administración continuará en la política?

Una pregunta muy difícil. Si me pregunta en este momento, yo serviré a la ciudad en este periodo y regresaré a mi actividad privada. No quisiera pasar nuevamente por una situación tan compleja.

Le reitero ¿considera que el TCE le dará la razón?

Si es que los jueces analizan el debido proceso y se ve y se evidencia una serie de argumentos que nosotros hemos expuesto a través del abogado, yo espero que nosotros podamos continuar en el cargo que yo he sido electo por el pueblo. Caso contrario, igual soy un demócrata que aceptaré el fallo y me iré a trabajar en mi empresa privada y en mi familia. Y eso sí, me reservo el derecho a reclamar esta violación de derechos a nivel de Cortes Internacionales.

Hasta el 2 de julio, el TCE debe manifestarse sobre la remoción de Jorge Yunda.

Cronología del presunto delito de peculado

La investigación previa de este caso inició el 26 de mayo de 2020.

El 13 de noviembre de 2020 se formulan cargos contra Lenín Mantilla, exsecretario de Salud, y otras siete personas.

El 16 de febrero de 2021, Fiscalía vincula a Jorge Yunda y seis personas más al caso por presunto peculado en compra de pruebas PCR.

El 16 de febrero de 2021 la Corte Provincial de Pichincha dictó presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico contra Jorge Yunda.

El 19 de febrero de 2021, SNAI coloca un grillete a Yunda.

El 23 de marzo de 2021 se anuncia la audiencia preparatoria de juicio.

El 30 de abril de 2021, Jorge Yunda y 13 personas más fueron llamadas a juicio.

El 12 de mayo de 2021, el abogado Juan Pablo Albán abandonó la defensa de Jorge Yunda

El 15 de junio de 2021, la Corte de Pichincha sorteó el tribunal: Wilson Enrique Lema Lema (ponente); Fabián Plinio Fabara Gallardo; Carlos Alberto Figueroa Aguirre serán los jueces.

La fecha del juicio no ha sido establecida.



“Hago un llamado a los señores concejales. ¿Cuántos proyectos de ordenanza han presentado para reactivar económicamente a la ciudad? Ninguno. Pero si están empantanados en un tema personal de quererme botar”, Jorge Yunda, alcalde de Quito. (La Hora)