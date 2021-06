1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Lunes, 28 Junio 2021

El alcalde Jorge Yunda también es investigado por la justicia.

Analistas del tema aseguran que la última decisión aún la tiene el TCE.

La decisión de la jueza María Belén Domínguez de aceptar parcialmente la acción de protección presentada por el Alcalde de Quito Jorge Yunda, no detiene la resolución de remoción aprobada por el pleno del Concejo y que es analizada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), manifestaron concejales y juristas.

Yunda presentó una acción de protección en contra de los cuatro integrantes de la Comisión de Mesa del Concejo al considerar que habrían vulnerado sus derechos por tramitar el pedido y luego haber participado en la sesión que concluyó en su remoción. Además, que no habría proporcionalidad entre la causal invocada y la sanción.

En su fallo comunicado oralmente a las partes procesales, Domínguez advierte que los cuatro concejales miembros de la Comisión de Mesa violaron el derecho del Alcalde a la defensa y a la garantía de imparcialidad ya que debieron excusarse de participar en la sesión de remoción. Pero agrega que la causal de remoción está contemplada en el Cootad, por lo que el recurso fue aceptado parcialmente.

Los abogados del Alcalde y de los concejales demandados apelaron el fallo con lo que se suspenden los efectos de la sentencia hasta que se pronuncie la Corte Provincial de Justicia.

Las reacciones

El constitucionalista Ismael Quintana manifestó que el fallo desde el punto de vista jurídico es absurdo ya que en un pronunciamiento anterior de la Procuraduría General del Estado, vinculante para toda la administración pública, señala que no se aplica jurídicamente la excusa y recusación por falta de imparcialidad de los integrantes de la Comisión de Mesa dentro de un proceso de remoción.

Agregó que no hay consecuencia jurídica el que se haya aceptado parcialmente esa acción de protección. “El estatus jurídico de Jorge Yunda sigue siendo el de un alcalde removido ya que la acción de protección no impugnaba la decisión del Consejo de removerlo del cargo. Lo que se atacó fue el informe previo de la Comisión de Mesa y se demandó a sus integrantes, no a los miembros del Concejo Metropolitano”, manifestó el jurista. Agregó que será la resolución del TCE la que defina la suerte de Yunda.

Por su parte el concejal Fernando Morales, uno de los integrantes de la Comisión, manifestó que la decisión de la jueza acarrea vicios de nulidad. “Aquí no se ha vulnerado nada, se ha dado cumplimiento a lo que manda el Cootad. Existe norma expresa de cómo se debe actuar en un procedimiento de remoción”, explicó Morales. El concejal dijo que el informe de la Comisión de Mesa fue imparcial y que la decisión del Concejo también fue imparcial ya que el informe no tiene el carácter de vinculante.

En tanto Jessica Jaramillo, quien promovió la remoción de Yunda, también cuestionó el fallo ya que a criterio de la jueza los concejales no tienen competencia para hacer control político y fiscalizar “lo cual es un absurdo total”.

El concejal Bernardo Abad aseguró que la remoción de Yunda fue legal de fondo y forma y le corresponde al TCE confirmar lo actuado por el Concejo Metropolitano.