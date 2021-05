1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 31 Mayo 2021

Este miércoles, en dos sesiones distintas, Concejo Metropolitano votará sobre los pedidos de remoción del Alcalde de Quito.

Pasado mañana, el Concejo Metropolitano de Quito decidirá si el alcalde, Jorge Yunda, continúa o no en funciones. Este cuerpo colegiado conocerá ese día, en dos sesiones extraordinarias diferentes, los informes de la Comisión de Mesa sobre las denuncias presentadas por el colectivo Quito Unido y por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.

Las denuncias se tratan y se votan por separado; en el fondo las dos coinciden en que el Alcalde hizo mal uso de recursos municipales y que incumplió la normativa del Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), por lo que plantean que sea removido del cargo. En los dos casos, la Comisión de Mesa estuvo integrada por el vicealcalde, Santiago Guarderas, y por los concejales Fernando Morales, Mónica Sandoval y Analía Ledesma.

El informe relacionado con la denuncia interpuesta por el colectivo Quito Unido concluye que Yunda no puso en conocimiento de la Asamblea de Quito la ejecución presupuestaria anual de 2019 y 2020, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de gestión del próximo año. En el tema de la crisis sanitaria consta que el Alcalde no trató en el Pleno del Concejo las medidas que adoptó para enfrentar el Covid–19, por lo que no fueron ratificadas por esa instancia.

Mientras que el informe relacionado con la denuncia presentada por el Frente de Profesionales señala que Yunda no incluyó en las sesiones del Concejo la presentación del corredor Labrador-Carapungo. Y la relacionada con falta de información a la Asamblea de Quito del tema presupuestario correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

En las dos denuncias los informes de la Comisión de Mesa, que no son vinculantes, señalan que hay dos causales en las que Yunda ha incurrido para que sea removido el cargo: incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en el Cootad y ordenanzas sin causas justificadas; y el incumplimiento de las disposiciones para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del Municipio.

El proceso

El Cootad regula la remoción de una autoridad seccional y señala que debe ser con el voto las dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo, en este caso del Concejo. Son los 21 concejales los que deberán pronunciarse sobre los informes de la Comisión de Mesa.

Extraoficialmente, se conoce que hasta el momento existen los 14 votos necesarios y será decisiva la posición que tome el bloque correísta, que en inicio se mostró reacio a censurar políticamente al Alcalde.

Sin embargo, si el Concejo decide remover a Yunda del cargo la resolución no se ejecuta inmediatamente. En el término de tres días de haber sido notificado con la resolución de remoción, Yunda puede solicitar se remita lo actuado al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para que, en el término de 10 días, se pronuncie sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento.