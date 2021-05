El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Jueves, 20 Mayo 2021

El Municipio de Quito emitió las nuevas medidas que regirán en la capital a partir del próximo viernes 21 de mayo del 2021 tras el fin del estado de excepción. Allí se especifican los horarios con los que se retomará el Hoy No Circula.

Nuevos horarios para la movilidad por placas

La restricción de circulación vehicular Hoy No Circula se aplicará con base en el último número de las placas. Los automotores con registros terminados en 0, 1, 2 y 3 no podrán salir a las calles el lunes; los autos con 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los martes; las placas 4, 5, 6 y 7 no transitarán los miércoles; los carros con números 6, 7, 8 y 9 no podrán movilizarse los jueves; en tanto que los registros 0, 1, 8 y 9 tendrán restricción los viernes.

La Resolución A022-2021 contempla horarios diferenciados: El Hoy No Circula de lunes a jueves se cumplirá desde las 06:00 hasta las 20:00. A partir de ese horario habrá libre tránsito hasta las 06:00 del siguiente día.

En cambio, el viernes (desde este 21 de mayo) la restricción regirá desde las 06:00 hasta las 23:00. A partir de esa hora hasta las 06:00 del sábado ningún vehículo podrá salir a las calles.

Esta medida se aplica únicamente para el área urbana de Quito, que, según la Secretaría de Movilidad, está limitado por la calle S60, Pedro Vicente Maldonado y Lucía Albán, al sur; De los Narcisos, al norte; avenida Simón Bolívar, al este; y avenida Mariscal Sucre, al oeste. Es decir, la restricción no aplica para las parroquias rurales de la capital.

En el caso de las motocicletas, para la restricción del tránsito, se utilizará como referencia el último dígito que componga la placa “sin consideración a la letra en la que termine”. Se exceptúan de esta disposición las motocilcetas que realicen delivery.

Estas medidas para el Hoy No Circula estarán vigentes hasta el 30 de junio del 2021.

¿Qué pasa el fin de semana y feriado?

El sábado y domingo habrá libre circulación para todas las placas desde las 06:00, pero habrá restricciones con distinto horario al final de la jornada. Los sábados ningún automotor podrá salir a las calles desde las 23:00 hasta las 06:00 del domingo. Los domingos pueden circular todas las placas desde las 06:00 hasta las 24:00.

Los días feriados, como el lunes 24 de mayo, todas las placas pueden circular durante 24 horas, desde las 06:00 hasta las 06:00 del siguiente día.

Para el caso del literal del transporte de personas con discapacidad los salvoconductos serán emitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito, previa acreditación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

Se espera el instructivo de la Secretaría de Movilidad que añadirá otras excepciones.

¿Qué pasará con la actividad comercial desde el 21 de mayo?

La decisión del Alcalde también reitera las actuales medidas para los diferentes comercios. Por ejemplo, los restaurantes, así como los centros comerciales y supermercados, pueden atender con el 50% de aforo. Los cines y auditorios con el 30%.

Quito mantendrá la medida del 50% de aforo en los buses del transporte público.

Además, continuarán suspendidas las licencias para los bares, discotecas, centros de entretenimiento nocturno, centros de tolerancia; así como de gimnasios y centros de entrenamiento de deportes de contacto.

Tampoco se pueden autorizar los permisos para el desarrollo de espectáculos públicos.

