Detalles Publicado el Viernes, 19 Febrero 2021

Como parte del proceso para la puesta en movimiento del Metro de Quito se realizó un recorrido conjunto entre la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Epmmq, por las instalaciones de Talleres y Cocheras, en Quitumbe. El objetivo: iniciar el proceso de homologación de la flota de 18 trenes del Metro.

La homologación de los trenes implica la verificación de que este material rodante cumpla con la normativa requerida para transitar en el país. Debido a que no existen unidades de transporte similares en Ecuador, se crea una excepcionalidad de homologación, pues ciertos requisitos técnicos de los trenes no son aplicables a la flota del Metro de Quito, por ejemplo, la normativa habla del nivel de aire en las llantas, lo cual no corresponde a las características técnicas de las unidades del tren.

Este proceso se aplica a todo transporte masivo de pasajeros y es un requisito indispensable previo a la operación de las unidades.

«La visita técnica permitió verificar que las condiciones técnicas del Metro de Quito son de alta tecnología y están en la capacidad de brindar un servicio seguro, rápido y moderno a toda la ciudadanía” explicó Andrea Flores, gerente general de la empresa.

Juan Pazos, director ejecutivo de la ANT, manifestó que el Metro de Quito “al ser un transporte eficiente, da la medida que la ciudad va ir transformándose. Hacemos un llamado a la gente a cuidar este transporte”; avanzar en el proceso de homologación es un tema importante en la agenda de trabajo de la institución, dijo.

Los siguientes pasos que se implementarán son la instalación de una mesa técnica de trabajo para definir la hoja de ruta para tener los primeros resultados en un plazo aproximado de 30 días.

Brigitte Miño, coordinadora de Regulación de la ANT, explicó que se aplica la excepcionalidad de la homologación con la norma técnica que verifica parámetros de calidad tanto en los dispositivos de seguridad que tienen los vehículos como en características de servicios posventa y mantenimiento una vez realizado este proceso para uno de los vehículos, esto se replica para los demás»