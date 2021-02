1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 17 Febrero 2021

Dirigentes garantizaron una movilización pacífica evitando que haya infiltrados y se repitan los hechos de octubre de 2019.

Gustavo Tenesaca, dirigente de la Ecuarunari, afirmó que la movilización indígena para exigir que se cumpla el reconteo de votos en 17 provincias salió esta mañana desde Loja hacia Quito, ciudad a la que esperan llegar el próximo martes para ejercer presión social en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El dirigente aseguró que es una movilización pacífica, por lo que no se tiene previsto cierres o bloqueos de carreteras. Agregó que vienen delegaciones de Costa, Sierra y Amazonía, pero descartó que se puedan repetir hechos como los de octubre de 2019, cuando en el marco de la movilización indígena convocada por la Conaie, se dieron hechos de violencia en la capital. "Realizadas las investigaciones, se demostró que nuestros hermanos no estuvieron involucrados en hechos como la quema de la Contraloría, en la afectación de los bienes públicos. Fueron grupos que no están identificados y que pertenecen a otras agrupaciones que buscan caotizar al país", manifestó.

Tenesaca anticipó que no permitirán la presencia de inflitrados, ya que serán sometidos a la justicia indígena. "Históricamente, hemos cumplido una lucha pacífica, respetando los derechos, la movilidad. Pero todo dependerá también de la respuesta que dé el CNE a este momento tan crítico del país", dijo.

Por su parte, Jorge Herrera, dirigente indígena, agregó que el movimiento social se mantiene unido y que han recibido el respaldo de otras organizaciones, por lo que espera una respuesta positiva de la ciudadanía. "Es una medida de hecho legítima, convocando a la unidad del pueblo para exigir la transparencia democrática", dijo Herrera.

En las últimas ruedas de prensa del movimiento indígena ha sido notoria la ausencia del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y del dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza.

Ausencias que para Herrera son decisiones personales de esos dirigentes. Aseguró que las bases están unidas para sostener el proyecto político de Pachakutik representado por el candidato presidencial de Yaku Pérez.