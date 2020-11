1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 09 Noviembre 2020

15 operativos, ejecutó la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, entre las 17:00 del viernes y la 01:00 del sábado en Quito, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar aglomeraciones. Esto, en el marco de las acciones para frenar la propagación del covid-19. Como resultado, 66 personas fueron citadas por irrespetar la ley.

Entre los puntos en los que se realizaron las activaciones están las avenidas de los Shyris, Whymper, Teniente Hugo Ortiz, los sectores Centro Histórico y la Mariscal. 120 agentes civiles de tránsito verificaron el estado de llantas, el uso de placas, el correcto uso de espacio público, que no se desarrollen carreras ilegales. Además, verificaron que los conductores no se encuentren en estado de embriaguez.

En medio de estos operativos se evidenció que: 32 conductores no portaban su licencia de conducir, 8 manejaron sin utilizar el cinturón, 6 vehículos no tenían placas y 9 personas estacionaron automotores en lugares no permitidos. Por estos y otros incumplimientos a la normativa se registraron las citaciones.

En este sentido, los servidores de la institución socializaron la necesidad de cumplir la normativa sobre todo en este período en el que se debe evitar las acciones que pueden facilitar los contagios por coronavirus.

Durante la semana pasada y la presente, el personal de la AMT se ha desplegado en operativos fijosy móviles para frenar las aglomeraciones, así como la ingesta de bebidas alcohólicas en espacios públicos.