Detalles Publicado el Viernes, 23 Octubre 2020

A pesar de los ofrecimientos de los dirigentes de las marchas, de no ocasionar actos vandálicos, si hubo destrozos en el Centro Histórico, a bienes públicos y patrimoniales, reprochó este viernes en concejal de Quito, Bernardo Abad, al destacar la actitud de los quiteños en rechazo a estos actos violentos.

"Hay derecho de hacer protestas, es un derecho constitucional, pero este derecho no es para pasar al vandalismo", reiteró.

Indicó que según la información que obtuvieron del ECU-911, fueron unos 4.000 participantes en las marchas y 5.000 efectivos de la Policía.

El balance preliminar de las manifestaciones dejan pérdidas que se han cuantificado en 15 mil dólares en daños, 4 personas fueron retenidas por personal de control municipal y que tendrán que reparar los destrozos ocasionados, agregó.

En otro orden de ideas, criticó que el alcalde de Quito no ejerza un "verdadero liderazgo" con la obra del Metro de Quito, la cual no solo es emblemática para la ciudad sino para todo el Ecuador, y es que según informa el burgomaestre decidió delegar el tema de movilidad al vicealcalde Santiago Guarderas, ante lo que se pregunta si "¿es que no se siente con capacidad el alcalde de hacerlo?”. (PMB)