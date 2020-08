1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 16 Agosto 2020

El sistema de paso libre en el Peaje Guayasamín es totalmente automatizado desde este domingo 16 de agosto, alrededor de 70 mil usuarios registrados cuentan con un TAG físico o virtual, y podrán pasar sin ningún inconveniente.

Desde el 16 de agosto, quienes aún no cuenten con un TAG, no estén registrados en la aplicación y pasen por el peaje, serán considerados evasores. Sin embargo, tienen 15 días –a partir de la fecha de paso- para adquirir el dispositivo y hacer recargas. Si en este periodo no regularizan el paso deberán pagar la multa establecida por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop, solicita a la ciudadanía adquirir el TAG virtual a través de la App Peaje Guayasamín o acudir a los cinco centros de atención al cliente para comprar y recargar el dispositivo.

Se recomienda a los usuarios que aún no tiene su TAG tomar vías alternas como las avenidas De Los Conquistadores o Simón Bolívar, para evitar ser sancionados.

También se informa a las personas que iniciaron y no concluyeron el proceso de registro en la App para la adquisición del TAG, que podrán finalizar el trámite hasta el 31 de agosto.

Para mayor información la ciudadanía puede comunicarse al 1800 510 510 opción 3 y mensajes de WhatsApp al 099 678 7802.

Puntos de carga y recarga de los TAG Paeaje Guayasamín

Centro de Atención Centro Comercial Scala Shopping, Cumbayá, Av. Oswaldo Guayasamín y calle del Valle -subsuelo 1, local S12, de lunes a jueves, de 10:00 a 19:00; viernes, sábado y domingo de 10:00 a 17:00.

Estacionamiento Carolina 8, Zona Norte, Avenida Eloy Alfaro y Juan Severino, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.

Estacionamiento San Blas, Zona Centro, Guayaquil y Caldas, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30

Estacionamiento Carollo 1, Zona Sur, Calle Matilde Álvarez y Av. Mariscal Sucre, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.

Administración Zonal Norte Eugenio Espejo, Av. Amazonas y Pererira, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30