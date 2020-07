1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Julio 2020

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, hizo un llamado al COE Nacional y Cantonal para que tomen la decisión de parar las actividades en Quito por 15 días. Así lo manifestó a través de un comunicado de este 23 de julio, donde señaló que el objetivo es precautelar la salud de los ciudadanos, por la situación que atraviesa Quito respecto al COVID-19.

Manifestó que los datos proporcionados por el COE Nacional señalan que Quito registra 11900 casos confirmados de COVID-19 y ante un sistema de salud público y privado colapsado, la situación será más grave día a día y aumentarán las víctimas por este virus.

"Me encuentro sumamente preocupada, además muy dolida. Hemos venido advirtiendo constantemente del peligro que corría Quito y que corría Pichincha, hoy nuestra provincia es el epicentro del COVID-19", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

Revela la Prefecta, que este jueves 23 de julio de 2020, se ha superado “al número de contagios de Guayaquil con esta desidia de las autoridades nacionales respecto a lo que está pasando en Quito”.

Pabón cuestiona que “resulta que ahora los culpables somos los ciudadanos y las ciudadanas, somos los irresponsables, los que no hemos cumplido, los que no hemos acatado. He venido señalando que aquí hay una corresponsabilidad, hay autoridades nacionales que tienen la obligación de tomar decisiones".