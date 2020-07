1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 11 Julio 2020

Este viernes 10 de julio, personal de la Secretaría de Salud realizó la toma de pruebas para detección de covid-19 a los moradores de Carapungo, en la parroquia de Calderón.

Calderón es la tercera parroquia del Distrito Metropolitano de Quito con mayor número de contagios de covid-19 con 462 casos, en segundo lugar se encuentra Guamaní con 599 casos y finalmente Chillogallo con 737 casos.

A la cita acudió el Secretario de Coordinación Territorial, Patricio Ubidia, quien verificó el accionar de los exámenes realizados a la comunidad y expresó: “estamos recorriendo toda la ciudad, ahora en Calderón en el sector de Carapungo que ha sido una de las zonas con mayores contagios. Con las pruebas covid se conocen resultados para armar cercos epidemiológicos que serán vitales para controlar el virus. Debemos hacer conciencia, estamos en una etapa que no debemos relajarnos”.

Salud Municipal se ha volcado a realizar en esta segunda fase la toma de pruebas bajo un cronograma de planificación y se prioriza a las parroquias urbanas y rurales que concentran la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus.

En el parque lineal de la tercera etapa de Carapungo, se ubicaron los médicos de la Secretaría de Salud para comenzar con las tomas de las muestras. Cada uno de los moradores que accedieron a las pruebas se encontraban debidamente identificados. Los funcionarios de salud colocaron gel en las manos y tomaron la temperatura, posteriormente se les explicó el procedimiento que se iba a ejecutar.

Byron Encalada, Presidente de la Organización Carapungo Libre y Seguro, reconoce esta iniciativa que busca el bien común y manifestó “la verdad es una fortaleza que el municipio tome en cuenta a la comunidad de Carapungo, para tan importante evento ahora que estamos en el reflejo del pico alto de la pandemia del coronavirus”.

Esta acción pretende detectar a tiempo posibles casos de contagio en la comunidad, así tomar las medidas de aislamiento y cerco epidemiológico en cada sector. Los resultados son entregados a través del correo electrónico o número telefónico de la persona examinada en un tiempo estimado de dos a tres días.

Yomari Derazo, moradora de Carapungo, señaló que hacerse esta prueba es necesario y dijo que “realmente es muy bueno y estoy agradecida porque no todas las personas tenemos acceso a estas pruebas. Es la única forma de concientizar a la ciudadanía para que tomen conciencia de que no deben salir y si estamos contagiados o no tenemos que cuidarnos”.