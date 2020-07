El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 07 Julio 2020

Doce cadáveres entre confirmados y presuntamente de personas afectadas por coronavirus han sido recogidos por el Municipio de Quito en la vía pública, de los 110 fallecidos extrahospitalarios, entre el 4 de abril y este lunes 6, en la capital.

De ellos, 106 casos reportados por el sistema ECU911 y 4 en apoyo a Criminalística de la Policía Nacional, 80 fueron recogidos de domicilios y 14 de centros especiales, que podrían ser asilos de ancianos.

El 3 de julio, cuando se cumplió un mes del cambio de semáforo rojo a amarillo, se registró el mayor número de muertes fuera de casas de salud: 9. El 5 de julio hubo 5.

Por esto hay preocupación en la Federación Nacional de Funerarias, que a nivel nacional agrupa a 450 empresas y en Quito a 28, porque si es que se registra un alto número, podría haber dificultades.

Según directivos del gremio, el número de personas inscritas en los documentos de defunción del Registro Civil para junio de 2019 fue de 1105, para junio 2020, 1803.

“Si continuamos con el crecimiento del nivel de fallecidos en los procesos de cremación, no vamos a tener capacidad de atender”, indicó Sebastián Barona, quien forma parte del gremio. Pueden atender once cremaciones diarias. Hay dos crematorios que entrarían a funcionar. En el caso del grupo La Paz, por ejemplo, hay 20 cuerpos en espera. Su costo promedia los $550.

Cifras alarmantes

Las cifras son alarmantes para el alcalde de Quito, Jorge Yunda. “Tenemos que seguir luchando por bajar la mortalidad (...), no hemos colapsado en el sistema funerario”, dijo.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, afirmó que la mortalidad en la capital es 7 u 8 veces menor de lo que fue en Guayaquil. “¿Ha habido aumento respecto al 2018 y al 2019 en la misma época del año?, sí ha habido un aumento, un 70, un 80% de más fallecidos, porque hay una pandemia, porque hay, como a nivel mundial, también sucede a nivel de Quito. Sin embargo, la mortalidad ha sido controlada...”, dijo en una entrevista.

Hasta el momento, agregó Yunda, no se han usado los contenedores refrigerados que hay en el parque Bicentenario. La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP) implementó cuatro de estos elementos como sitio de acopio hasta para 25 cadáveres.

El funcionario local indicó que esa entidad municipal reacciona entre 30 y 40 minutos. Firmó un convenio con Memorial Internacional, Sociedad Funeraria Nacional, Funeraria de la Paz y Jardines del Valle para la inhumación y cremación de cuerpos.

Según el ministro Zevallos, no hay necesidad de cremar un cadáver sino que es una opción que la toman los familiares. Indicó que no hay problema en que sean enterrados porque no son contagiosos.

Con respecto a la capacidad del sistema de salud, Yunda aseguró que las unidades de cuidados intensivos tanto de la red privada como de la pública están ocupadas.

Zevallos indicó que hay 775 camas para hospitalización y 252 camas para cuidados intensivos (UCI). Reconoció que hay 90 pacientes en espera para hospitalización y 47 para ingresar a UCI.

Argumentó que pacientes que están en los subcentros de salud o en los centros médicos barriales son derivados a los hospitales. A ello atribuyó la demanda de camas y de cuidados intensivos.

Aseguró que los pacientes son atendidos de manera adecuada en sitios adaptados en áreas hospitalarias. “Hemos planeado, después de la experiencia dolorosa de Guayaquil, para tener el suficiente, el adecuado número de camas para los pacientes en áreas que realmente no son unidades de cuidados intensivos, no porque construir es harto complejo... Todo paciente está siendo atendido...”, indicó.

Fiestas y libadores, entre reportes al ECU-911

Según el ECU911, se han identificado unas 800 fiestas en el interior de domicilios y unos 14000 reportes de libadores.

La Alcaldía de Quito anunció más controles en “sitios calientes” donde hay un crecimiento exponencial de casos como en el Centro Histórico, Chilibulo, La Ecuatoriana, Chillogallo. En estos tres últimos sitios se han desarticulado fiestas y bailes clandestinos.

