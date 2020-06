1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 04 Junio 2020

"Los quiteños no somos tontos", aseveró Fernando Morales, concejal de Quito, quien afirmó este jueves 04 de junio, que "es evidente y claro" que no hackearon las cuentas de Epmaps, sino más bien fue un intento de confundir a la ciudadanía y hacerles pensar que no está pasando nada.

"Ese hecho es una transacción ilícita y como son recursos públicos, es peculado", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Dijo que las decisiones son tomadas en conjunto, "esto no es una isla aparte. Deben dar un paso al costado para que con transparencia se investigue y todo salga a la luz. Considero que en estos días van a salir más casos de corrupción".

Morales dice que el alcalde tiene confianza absoluta en los funcionarios que nombra. El presidente de 'Quito Honesto' es nombrado por el alcalde, gana 4.300 dólares y trabaja con aproximadamente 33 funcionarios.

"Hasta la fecha (...) esas pruebas PCR que compraron de manera desesperada, no les han realizado a quienes se encuentran en primera línea, sino pueden controlar estos temas de corrupción, deberían dar un paso al costado", dijo. (JR)

Vídeo Radio Sucesos