Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

Autoridades universitarias y docentes que ejercen actividades académicas relacionadas con el campo de la Salud, las asociaciones gremiales y científicas manifestaron a través de una carta dirigida al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que han sido testigos de las decisiones que ha venido tomando el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, en el manejo de la emergencia sanitaria y de las medidas dispuestas que de manera acertada se han ejecutado en la ciudad en el contexto de la pandemia COVID-19.

No obstante, consideran que los resultados locales y nacionales están a la vista, "la pandemia ha desnudado nuestras debilidades estructurales, ha medido y cuestionado nuestras potenciales fortalezas, y nos ha dejado en evidencia un Sistema Nacional de Salud que está en construcción; y que no estuvo preparado para enfrentar una pandemia de esta magnitud; con una red hospitalaria desprovista de equipos, de medicamentos, de equipos de protección personal, de materiales e insumos suficientes para enfrentar esta emergencia", reza el texto.

Agregan que la pandemia del COVID-19 "nos ha encontrado sin suficientes camas para cuidados intensivos y cuidados intermedios, sin unidades de cuidados intensivos ni laboratorios clínicos adecuadamente equipados, y los pocos laboratorios han tenido que realizar grandes esfuerzos para aliviar las deficiencias".

En tanto y tomando en consideración que la amenaza no ha pasado, ya que la pandemia continúa y el coronavirus manifiesta todo su poder para destruir sin piedad a las personas de los sectores sociales más vulnerables piden no considerar un cambio del color del semáforo para eñ 26 de mayo.

"Debemos reconocer el impacto económico producido por la cuarentena, pero no se puede transformar en presión desesperada sobre los mandatarios locales y nacionales para que efectúen una transición a medidas menos estrictas. No permita que el 26 de mayo se abra Quito para ejecutar los planes pilotos, privilegie la vida de los quiteños (...) no permita que los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y las funerarias se desborden (...) recuerde que los dólares por muchos que sean, no serán suficientes para olvidar a los muertos, no permita que tengamos estadísticas lamentables", expresan.

Critican que algunos miembros del COE Nacional, alientan o estimulan para que los cantones cambien de semáforo, incluso el señor Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos que ha mencionando “Si yo fuera alcalde ya hubiera abierto Quito, la gente ya salió, ya se contaminó…”, y afirmó que el 22 % de la población ya estaba contaminada. Sin embargo, no dió detalles del estudio epidemiológico realizado hace 3 semanas.

Al respecto, todos los quiteños y sobre todo, las universidades desean también conocer, cuál fue el objetivo del estudio, cuál fue la población del estudio, cuál fue la muestra, cómo se calculó, cómo se seleccionó a la población, qué pruebas se realizaron, qué valores predictivos tuvieron dichas pruebas, en qué laboratorio se realizaron, cómo se tomaron las muestras, etc., etc., estas preguntas más allá de ser curiosidades científicas, pretenden validar el dato expuesto.

"Si hace tres semanas el 22 % de la población estaba infectada, y bajo el supuesto de que la población estudiada eran los quiteños, resulta que en números absolutos 1.038.738 de personas estarían actualmente infectadas, este número es elevadísimo, porque si consideramos que el 15 % de infectados requieren hospitalización, entonces el sistema hospitalario estaría desbordado, las UCI estarían también colapsadas, y la mortalidad global (1 %) sería de 10.387 quiteños", sentencian.

A continuación la carta íntegra emitida y firmada por unos 120 médicos docentes investigadores, salubristas, epidemiólogos de Quito: