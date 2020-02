1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 14 Febrero 2020

Hasta el viernes 7 febrero, 30 000 vehículos cumplieron el proceso de matricularon correspondiente al 2020 en Quito. Esteban Lasso, director de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), indicó que en esa cantidad constan los vehículos rezagados del 2019 y los que han tramitado la calendarización con placa terminada en 1.

La capital cuenta con seis centros de revisión técnica vehicular (RTV): Los Chillos, La Florida, Carapungo, Guajaló, San Isidro y Guamaní. Y dos puntos de matriculación (Bicentenario y Quitumbe) que atienden en promedio 1 200 automóviles al día.

El funcionario admitió que hubo problemas en los sistemas informáticos del SRI en las primeras semanas de enero, por lo que el proceso arrancó recién el 20 de enero y no el 13 como estaba previsto.

Según la Agencia, este año se realizarán modificaciones en la entrega del permiso de circulación. A partir de marzo se enviará ese documento en formato digital a los correos electrónicos para que la gente lo imprima y luego lo presente en las ventanillas.

“En la actualidad, primero se debe hacer el proceso de revisión técnica vehicular en los centros. Luego salir con el vehículo, estacionarlo afuera y volver peatonalmente para obtenerlo”, señaló Lasso.

Se realizará una campaña para informar sobre la nueva disposición. La idea es reducir en un 40% el tiempo que la ciudadanía se toma en ese trámite.

Sobre la entrega de placas, Lasso informó que el proceso se desarrolla con normalidad. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entregó 18 000 identificaciones con las que se cubrirá la demanda hasta junio de este año.

La AMT hizo un llamado a la ciudadanía para que respete la calendarización y luego evitar multas, las cuales varían dependiendo del tipo de trámite. Si alguien no alcanza a la revisión técnica vehicular en este año, tiene una recarga de USD 50. Si el usuario no pudo efectuar la matriculación debe pagar USD 25. La misma cantidad para quienes no lo hicieron en las fechas de calendarización.

En el peor de los escenarios, lo máximo que se debe cubrir es USD 100. Para evitar inconvenientes, Lasso recomendó a los usuarios que se acerquen a los centros en los meses que les corresponde. “Ante las múltiples ocupaciones de las personas, les damos la opción de hacerlo con un mes de anticipación”. (El Comercio)