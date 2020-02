Expreso de Guayaquil

Miércoles, 12 Febrero 2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, conversó ayer en vivo con Diario EXPRESO e hizo un repaso a sus nueve meses de gestión, que no han estado exentos de críticas. Habló de la situación económica de la ciudad, de las obras que están pendientes y otros temas.

- Cuando llegó a la alcaldía usó la expresión de que “no había ni para las colas”. ¿Esa etapa está superada?

- Ahora ya contamos con un presupuesto planificado en el que hemos destinado la mayor cantidad de recursos a la parte social, pero también a las obras físicas que necesita la ciudad. Ahí se cuenta con lo que por ley nos debe entregar el Gobierno y lo que produce el propio Municipio en tasas y tributos.

- ¿El Gobierno tiene saldos pendientes con el Municipio?

- Hace poco tuve una reunión con el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Me citó para hacerme un planteamiento de pago de alrededor de $ 145 millones que por devolución del IVA nos corresponde. Hay la predisposición de parte del Gobierno .

- ¿Cuál fue la propuesta de pago que hizo el Ejecutivo?

- Son certificados que tienen plazos de 30, 60 días. Esto será analizado por el director financiero del Municipio. Lo que sí se debe saber es que no voy a aceptar una forma de pago que perjudique a la ciudad. No puedo aceptar una forma de pago que luego no me acepten para hacer obras.

- ¿El Metro es una carga económica fuerte para la ciudad?

- La obra está ahí, es un polo de desarrollo importante y va a ayudar a descongestionar y mejorar el deficiente sistema de transporte público que tiene la ciudad. Ahora, la pregunta es cuánto nos costó y empeñó el presupuesto de la ciudad. Si me preguntaban hace algunos años si había que hacer el Metro, quizás habría pensado que hay otras prioridades.

- ¿La inauguración de esta obra se seguirá postergando?

- No ha sufrido ningún retraso la construcción del Metro, pero el tema de la inauguración se ha usado con fines políticos. Su inauguración y entrega está programada para septiembre u octubre de este año.

- ¿Comparte propuestas como las de la alcaldesa de Guayaquil que habla de veedurías a los fallos judiciales para frenar la inseguridad?

- Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y competencia. El sistema judicial debe hacer un mea culpa y ver cómo garantiza justicia y seguridad para todos los habitantes de este país. Es lamentable ver cómo los delincuentes son detenidos decenas de veces y siguen saliendo a las calles para seguir delinquiendo. Pero no creo que porque el alcalde le diga a un juez o a un fiscal lo que tiene que hacer, este lo vaya a hacer.

