1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 07 Febrero 2020

Desde el sábado 1 de febrero, la Policía, las Fuerzas Armadas, la Intendencia, el Municipio de Quito y otras entidades de control se unieron para el operativo 'Destello Quiteño 2', realizado para mejorar la seguridad integral en la capital. El control también fue de tipo migratorio y contó con 11 equipos policiales especializados.



Durante los días del operativo, se emitieron seis citaciones a migrantes venezolanos que no portaban sus documentos en regla. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, esto no implica deportaciones. Es decir, que los migrantes irregulares no pueden ser detenidos ni deportados porque la ley no lo permite, por tanto, la máxima sanción es una multa de 400 dólares.



El comandante de policía en Quito, Fausto Salinas, aclaró que se les hace un pedido para que abandonen el país, pero reconoció que mientras no se reforme la ley no se pueden realizar deportaciones.



La ministra Romo también respondió a un comunicado de la organización de Naciones Unidas que expresó su preocupación por la xenofobia de la que son víctima los venezolanos en el Ecuador a quiene se les ha vinculado con actos delincuenciales. "Estamos de acuerdo, la violencia y el delito afecta a todas las nacionalidades, y no se asigna a una en particular", expresó.



Mientras siguen los controles, las autoridads ya exhiben resultados de la primera fase del operativo. 'Destello Quiteño' concluyó con 66 detenidos, 17 de ellos por tráfico de drogas. Se incautó 3,2 kilos de sustancias estupefacientes, tres armas de fuego y gran cantidad de mercadería cuyo origen no fue justificado. (Ecuavisa)