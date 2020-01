1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Enero 2020

Este miércoles 29 de enero se inicia la repavimentación en dos importantes ejes viales de Quito: en el norte la Av. De La Prensa y en el centro la calle Manuel Larrea desde la calle Arenas hasta la Av. Pérez Guerrero.

Los trabajos en la Av. De la Prensa se realizarán en una extensión de 4.88 Km, en un tiempo estimado de 45 días y empiezan desde la Av. Diego Vásquez de Cepeda hacia la calle Ramón Chiriboga, sentido sur-norte y se cerrará por tramos. Se estima que los trabajos en este tramo duren 10 días.

En el segundo tramo se inician los trabajos desde el redondel de El Condado hacia la calle Ramón Chiriboga en sentido norte-sur y luego en el otro sentido. El tramo 3 se inicia desde la Diego Vásquez de Cepeda hacia la Av. Amazonas en sentido norte sur.

Este mismo día se inicia la intervención en la Manuel Larrea que tiene una extensión de 1.04 Km; en esta vía se colocará pavimento rígido. Los trabajos se realizarán en tres etapas con una duración aproximada de 10 a 12 semanas.

Etapa 1: Desde la calle Arenas hasta la Río de Janeiro.

Etapa 2: Desde la calle Río de Janeiro a calle Asunción.

Etapa 3: Desde la calle Asunción hasta la Avda. Pérez Guerrero.

Las vías alternas que se sugiere durante la intervención son las calles Río de Janeiro, Asunción y Versalles.

77 Km intervenidos, 49 vías concluidas

Hasta el momento, el Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas -Epmmop- ha concluido la repavimentación en 49 vías que representan 77.11 Km de los 150 Km planificados: 100 en el sur y 50 en el norte.

Además, 15 frentes están en plena ejecución, entre ellos la Av. Pérez Guerrero con un avance del 95%, el carril exclusivo del trolebús sur con un 92%; la Av. El Inca con un 85%; la Av. Pedro Vicente Maldonado con un 50%; la Av. 6 de Diciembre un 33%, la Av. Ilaló el 20% y la Av. Amaru Ñan un 16% de avance.

De igual forma, se realizan trabajos de pavimentación en varios sectores de la ciudad, como las calles Dureno y Tisaleo en La Argelia; De Los Pepinos, De Los Tulipanes y De las Camelias, en La Pampa; y la Eloy Alfaro en el sector de Catequilla.

La información actualizada sobre el avance del plan de repavimentación se encuentra en los canales oficiales de comunicación de la Epmmop: @ObrasQuito en Twitter y Facebook, la línea 1800 510 510 opción 3 y en la página web www.epmmop.gob.ec

Boletín de Prensa No. 306

28/01/2020

Educación Extraordinaria apoya a sus estudiantes con útiles y uniformes

Con el fin de incentivar la continuidad de los estudiantes de la Educación Extraordinaria – CBA- en el proceso de educación, el Municipio de Quito, a través de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, acompaña su proceso académico y les dota de útiles y uniformes escolares, a todas aquellas personas a quienes, por diversas razones no pudieron retomar ni concluir su educación básica en la modalidad regular tienen un espacio para lograrlo con este programa educativo especial.

El monto de inversión fue de más de USD 38 mil. La municipalidad dota a los estudiantes de uniformes y útiles escolares, con el fin de motivar en ellos la culminación de esta etapa, que les permitirá continuar con sus estudios de Bachillerato y avizorar nuevos proyectos de vida.

'Andrés', estudiante de la oferta manifestó su alegría ante este estímulo: "Para mí esto es muy importante porque quiero dejar de lado el no hacer nada, quiero tener un futuro y un trabajo que me permita lograr muchos sueños, aquí recibo clases, apoyo y hasta los útiles y uniformes, eso me ayuda y me motiva a estudiar también".

Los estudiantes reciben el kit escolar que consta de un pantalón jean, un saco de lana, una camiseta tipo polo y los útiles escolares como cuadernos, carpetas, esferos, pinturas, reglas, entre otros.

Los estudiantes que asisten a esta modalidad educativa tienen entre 14 y 24 años de edad, quienes cuentan con una diversidad de realidades como: migración, embarazo adolescente, jornadas laborales, problemas sociales, familiares o económicos, factores que no han sido un limitante para buscar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Es por ello que la municipalidad fortalece ese interés estudiantil, desarrollando un proceso integral que incluye la parte académica, ayuda psicopedagógica, asistencia social y los materiales necesarios para su adecuado desempeño.

Esta propuesta educativa se desarrolla en 14 instituciones educativas municipales dentro del Distrito Metropolitano de Quito. (Prensa Quito)