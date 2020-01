1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Enero 2020

Una alumna de danza denunció ser víctima de abuso sexual repetitivo y constante desde que era una niña. Para ello, utilizó un grupo de chat llamado “Mi primer acoso”. Ella cursaba sus estudios en la escuela de Danza y Baile Contemporáneo, Guadalupe Chávez, y recibía clases de Freddy Raúl L. V..



El hombre, bajo el pretexto de que les corregía la postura del cuerpo para la ejecución de los pasos, les tocaba la vagina, los senos y las besaba en la boca. Además, cuando no tenían clases, reunía a las bailarinas –entre ellas la denunciante en este caso- para hablarles de sus experiencias sexuales.



Por estos hechos el Tribunal de Garantías Penales del Complejo Judicial Sur (Quitumbe) lo sentenció a una pena privativa de la libertad de seis años y ocho meses.



La fiscal especializada en violencia de Género, Silvana Garrido Pazmiño, fundamentó su teoría con la presentación de los testimonios de bailarines y coreógrafos de amplia trayectoria de otras escuelas y academias de ballet del Ecuador, para explicar a los magistrados que no se toma contacto directo con el cuerpo de una bailarina o bailarina al momento de corregir la postura “se utiliza otros mecanismos, como una vara”, indicaron.



Los testimonios de los padres de la víctima, precisaron que su hija dejó de bailar y cambió su comportamiento cuando fue víctima de este delito. Esta afirmación fue certificada por el testimonio de la perito de entorno social.



Asimismo, participaron como testigos de la Fiscalía otras bailarinas -ex alumnas de la academia de danza- que se sumaron al chat “Mi primer acoso”. En sus testimonios entregados al Tribunal Penal durante el juicio, coincidieron en que también habían sufrido abuso sexual sistemático por parte del profesor.



“Fiscalía logró probar la teoría de que él era el sujeto activo de delito de abuso sexual, tipificado en el artículo 170 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. Se pidió el agravante del numeral 8 (relación de poder sobre la víctima) del artículo 48 del mismo cuerpo legal, por lo que le dieron la pena agravada de seis años ocho meses”, dijo la fiscal del caso, quien tiene a su cargo una segunda investigación penal en contra del ahora sentenciado, con los mismos hechos perpetrados en otra víctima. (Ecuavisa)