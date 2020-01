Por actualización del sistema con el SRI

Detalles Publicado el Lunes, 06 Enero 2020

Los servicios de generación de órdenes de pago, cita previa para los Centros Revisión Técnica Vehicular (RTV) y matriculación se encuentran inhabilitados en Quito. El sistema se reanudará desde el lunes 13 de enero del 2020, cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) termine una actualización en el sistema.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó a los usuarios este lunes 6 de enero del 2020, a través de su cuenta de Twitter, que la plataforma para acceder al servicio fue suspendida desde el pasado 28 de diciembre del 2019.

"La generación de cita previa en la página web www.amt.gob.ec está inhabilitada. Desde el sábado 28 de diciembre del 2019 se realiza la configuración de mejora y actualización del sistema de vehículos del SRI".

La matriculación en Quito se desarrolla con base en el último dígito de la placa. El proceso regular se inicia en febrero con el 1 y termina en noviembre con el 0. Durante diciembre se realiza la atención a los vehículos que no se matricularon en el mes que les corresponde. Enero también está destinado para los automotores rezagados.

Aquellas personas que no cumplieron con la revisión vehicular el año pasado deberán cancelar un recargo USD 50. Si no realizó el pago del valor de su matrícula tendrá una multa de USD 25. A estos valores se le sumaría los USD 25 por no cumplir con la calendarización establecida. En total, los usuarios deben cancelar USD 100 de recargos por no cumplir con este trámite vehicular en 2019 en el mes correspondiente.

(El Comercio)