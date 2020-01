1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Enero 2020

Tras la revisión del plano de valoración de Quito, el 76% de Áreas de Intervención Valorativa (Aiva) se mantiene, el 16% se reduce y el 8% aumenta. Estas variaciones ocurren debido a que el Municipio aumentó a siete los parámetros para efectuar avalúos y se realizó una revisión total del catastro para el próximo bienio, según dispone el Cootad.

Guillermo Montenegro, director Metropolitano Tributario, explica que con los nuevos factores del avalúo se afecta a los predios más grandes, porque se ampliaron otros rubros para llegar al valor real de una propiedad. Y agrega que estas correcciones en el valor del suelo se reflejaron en propiedades desde USD 1,5 millones en adelante, especialmente a las avaluadas en USD 5 millones o más. El predial, entonces, sube para este grupo, porque creció la base imponible.

Montenegro cita el ejemplo de propiedades como centros comerciales, grandes haciendas con construcciones nuevas en zonas rurales o incluso casas en urbanizaciones de lujo en parroquias como Nayón. La diferencia con la valoración que se hizo para el bienio 2018-2019 es que, al agregar más parámetros para el proceso, se evitan distorsiones en el avalúo de predios con menor valor por sus características de ubicación y construcción, acceso, uso, entre otras.

Ayer empezó la recaudación del tributo 2020 y con corte hasta las 14:00, el Municipio recibió USD 1,4 millones. Quienes cancelen en la primera quincena de enero tendrán un descuento del 10%. Este beneficio bajará un punto porcentual cada 15 días, hasta el fin del primer semestre. A partir de julio habrá un recargo del 10% hasta fin de año.

Por ello, el Municipio pidió a la ciudadanía que cumpla con esta obligación tributaria a la brevedad posible. Ayer 2 de enero, Dolores Ibarra pagó el impuesto por su casa ubicada en el centro-sur de la ciudad, antes de las 13:00. Lo hizo en el balcón de servicios de la Administración Zonal Manuela Sáenz, porque a ella le gusta cancelar sus obligaciones apenas cobra su pensión. “Así puedo saber lo que tengo para gastar el resto del mes”, dijo. En su planilla de pago, el valor por el predial fue similar al del bienio pasado. En dependencias municipales solo pueden pagar personas con discapacidad, de la tercera edad o embarazadas.

Pero a Ernesto Sánchez, quien tiene una propiedad en la Loma de Puengasí, el valor de la cartilla le subió de USD 50 a 110. Él considera que el monto es excesivo, pero decidió cancelar sin reclamos, porque no tenía tiempo de hacer el trámite para solicitar la revisión.

Según información de la Dirección Metropolitana de Informática, el año pasado cerró en un 60% cobrado, a pesar de que tradicionalmente se espera llegar al 80%. El 2019 fue el año con menor recaudación, en comparación con los dos anteriores, que alcanzaron 73% (2018) y 79% (2017).

El Municipio decidió no subir el impuesto predial para este bienio y los valores se mantendrán para el 80% de propiedades, pero el catastro sí puede llegar con una variación en la planilla total, que incluye también la Contribución Especial por Mejoras (CEM).

Este año no se pagará todavía por el plan intensivo de repavimentación vial que se inició el 9 de septiembre del 2019, pero en la CEM se contemplará un rubro adicional: el correspondiente a la prolongación de la avenida Simón Bolívar, que se habilitó entre enero y junio del año pasado, costó USD 123 millones y se cancelará durante 10 años. En ciertos casos podría aparecer una CEM más alta que el predial, según el Aiva en el que esté ubicada una propiedad y su avalúo, explicó Montenegro.

Agregó que la ley establece que la contribución especial solo puede cobrarse luego de que una obra ha concluido. Esto se certifica en un acta de entrega-recepción. Por eso, dijo el funcionario, la repavimentación no puede constar, porque es una obra distrital aún en ejecución y mientras no se cierren los contratos, no aparecerá en las cartillas. (El Comercio)