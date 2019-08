El Comercio de Quito

Deberán pasar al menos 11 meses para que el Metro de Quito entre en funcionamiento. Édison Yánez, gerente de la entidad, indicó que el sistema iniciará el servicio entre julio y agosto del 2020, siete meses después de lo que la administración pasada lo anunció.

La principal razón para la demora tiene que ver con un retraso en el proceso de operación en donde juega un papel fundamental la contratación de la empresa operadora.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indica que el operador debió haber sido seleccionado hace ocho meses, pero aún no se lo ha hecho.

Para poder elegir a la empresa que manejará el Metro, es necesario que antes el Concejo Metropolitano trate la ordenanza que plantea un reajuste tarifario al sistema de transporte de la ciudad, que incluye el valor que el usuario deberá pagar para utilizar el Metro.

El tema ha sido postergado desde hace más de un año y medio. Abad espera que la ordenanza sea analizada este mes, para así agilizar la contratación y en un máximo de 90 días, contar con un operador.

Al momento, hay tres empresas internacionales interesadas en asumir ese reto. Se trata de los operadores de Ferrocarriles de Alemania, Barcelona y Medellín.

La visión de la Alcaldía es no subsidiar al Metro, y que la tarifa sea real y cubra los costos, por lo que una de las alternativas es generar nuevos ingresos, por ejemplo, con publicidad. La anterior administración había advertido que en las estaciones no se contemplaba el funcionamiento de locales comerciales, sin embargo, al momento se está haciendo una consultoría para aprovechar el tamaño de las estaciones.

No se podrá vender comida, pero sí servicios financieros como cajeros automáticos. “Se hablaba de que el costo del pasaje sería de USD 0,45, pero hemos visto que hay un vacío en el estudio que sustentaba esa cifra y la estamos plantando en USD 0,50. Más no se puede porque excedería la capacidad de pago del usuario y no tendría acogida”, dijo Abad.

