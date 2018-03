1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 28 Marzo 2018

El monseñor Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, pidió este miércoles a las autoridades encargadas de la defensa en la frontera norte a que tomen las medidas necesarias para acabar con esta “barbarie”.

Lamentó lo que está sucediendo en el país y pidió reflexionar ante Dios para defender la vida, la cual está en riesgo antes estos secuestros y asesinatos en la frontera.

“Esa situación de extrema pobreza que existe en Esmeraldas es el caldo de cultivo para esta situación”, dijo.

Afirmó que la iglesia busca de ayudar- mediante obras del pastoral social-y no permanece insensible a lo que se sufre la población de la frontera.

Semana Santa

Recordó que esta semana se celebra la fiesta mayor de los cristianos, donde se ovaciona la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

"Esta semana será una semana para volver a Dios, mediante el cambio de vida y de mentalidad", acota.

Explicó que se debe buscar ser más sensible al dolor humano. "Si no somos capaces de hacer algo bueno por el prójimo no tiene sentido nuestra vida".

sobre el ayuno, indicó que el acto bueno no es dejar de comer el día viernes, sino siempre tener presente a las personas que ayunan todo el año. (J/R)