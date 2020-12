1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 04 Diciembre 2020

Bernardo Abad, concejal de Quito, manifestó que en estas fiestas de fundación de la capital hay que conmemorar a Quito, no celebrar. En momentos en que hay una emergencia de salud, una pandemia, se tiene que conmemorar la fundación española, los 486 años. Esto ya comenzó con un te deum, un embanderamiento de la urbe, una sesión solemne.

El edil dijo que no le parecía gastar más de 550.000 dólares en conciertos virtuales, en tarimas móviles, para festejar a Quito, no me parece. Solo en Quito se han perdido más de 100.000 empleos, se ha dejado de percibir más de 14.000 millones de dólares, por eso gastar esa cantidad de recursos no es lo prioritario. Además, el Gobierno le debe al Municipio de Quito 300 millones en asignaciones y devolución del IVA, etc. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa